Sascha Gehm will erster Beigeordneter werden

Beeskow (MOZ) Hinter den Kulissen werden die Karten für die Landratswahl am 25. Januar im Kreistag schon kräftig gemischt. Bis zum 11. Januar können noch Bewerbungen eingereicht werden. Bewerben wird sich auch Dezernent Rolf Lindemann, der bereits bei den gescheiterten Direktwahlen zum Ende 2016 kandidierte. Aufgrund des Kooperationsvertrages zwischen SPD, CDU und der Fraktion Bauer/Jäger Angler (sie bilden eine Mehrheit) stehen seine Chancen gut. Im Kooperationsvertrag wurde einst vereinbart, dass die SPD als stärkste Fraktion den Landrat stellt, die CDU den ersten Beigeordneten. Seitdem die Dezernentin Ilona Weser im Ruhestand ist, blieb dieser Platz unbesetzt. Um diesen wird sich Sascha Gehm (CDU) bewerben. Der Fürstenwalder hatte nach Lindemann die meisten Stimmen bei der Direktwahl erhalten. "Ich werde mich bei der Nominierungsveranstaltung meiner Partei am 16. Januar zur Wahl stellen", sagt Gehm. Dabei rechnet er sich gute Chancen aus. "Ich habe viel positive Resonanz erhalten", so Gehm, der als Jurist in der Fürstenwalder Stadtverwaltung arbeitet.