Schule am Rollberg Ã¶ffnet TÃ¼ren

Bernau (MOZ) Immer zu Beginn eines Jahres stehen Eltern und Schüler der 6. Klassen vor einer schwierigen Aufgabe: Es gilt zu entscheiden, welche weiterführende Schule die richtige für die bevorstehenden Jahre ist. Auch die Oberschule am Rollberg möchte diese oft nicht leicht zu treffende Entscheidung mit Informationen zu Bildungsangeboten und Einblicken in das Schulleben erleichtern. Daher wird Freitag, 20. Januar, von 14.30 bis 17.30 Uhr, zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.

In dieser Zeit werden Informationen zu den Möglichkeiten an der Oberschule am Rollberg gegeben. Unter anderem werden die Ergebnisse der Projektwoche vorgestellt. Im Konferenzraum führen Schüler sowohl aus dem Grundschul- als auch aus dem

Oberschulteil kleine Theaterstücke auf.

Die einzelnen Fachbereiche informieren über Anforderungen und Projekte. Darüber hinaus gibt es in zahlreichen Kabinetten Gelegenheit zum Mitmachen und Ausprobieren. Auch für das leibliche Wohl der Gäste ist ge-

sorgt.

Die Pädagogen der Grundschule informieren über die Arbeit in der Schuleingangsphase und das Angebot des Hortes. Alle Lehrkräfte der Schule sowie zahlreiche Schüler stehen den Besuchern gern Rede und Antwort zu allen Fragen.