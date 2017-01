ElfjÃ¤hriger marschiert zu FuÃŸ heim

artikel-ansicht/dg/0/

Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstagmorgen habe der Bus den Jungen morgens nicht mitgenommen. Bekannte brachten ihn ins Dorf. "Mein Sohn war am Mittwoch wie gewohnt am Nachmittag in den Bus nach Alt Tucheband eingestiegen. Der fuhr aber nicht vorbei am Bahnhof, sondern über Gorgast nach Alt Tucheband", berichtet Katrin Rose. "Dort war Endstation für meinen Sohn. Er musste fünf Kilometer nach Hause laufen." Sie arbeite auswärts, müsse zeitig los, könne ihn weder morgens in die Schule bringen noch abholen. Beim Kreis sei sie mit ihren Sorgen sehr lax abgefertigt worden.

"Wir bedauern den Vorfall, werden das mit der Busgesellschaft auswerten", versicherte der Beigeordnete des Kreises, Rainer Schinkel, auf MOZ-Nachfrage. Eine Prüfung habe ergeben, dass die Linienführung mit dem neuen Fahrplan geändert wurde, der Bus nach Alt Tucheband nicht mehr über Golzow-Bahnhof fährt, weder morgens noch am Nachmittag. Die vorbeifahrenden Busse am Morgen seien keine Linienfahrzeuge. Deshalb könnten sie den Jungen auch nicht mitnehmen.

"Wir haben Frau Rose bereits per Telefon empfohlen, umgehend einen Antrag auf Schülerspezialverkehr zu stellen", so Schinkel. Bei einer Entfernung von zwei Kilometern vom Wohnhaus zur Schule besteht für Grundschüler ein Anspruch auf diesen Verkehr. Da der Junge ein gefördertes Schüler-Ticket hat, ist dieser Anspruch bereits bestätigt, dürfte ein Antrag beim Schulverwaltungsamt umgehend bearbeitet werden können.

Bezüglich der Änderungen im Fahrplan verweist der Landkreis darauf, dass es bei mehr als 4000 Schülern mit einem geförderten Fahrausweis nicht möglich ist, jede einzelne Verbindung zu prüfen und darüber zu informieren. Es bestehe auch eine Sorgfaltspflicht seitens der Eltern.