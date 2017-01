Festbetrag fÃ¼r die Wasserwacht

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Ortsgruppe der Wasserwacht vom DRK bekommt in diesem Jahr erstmalig einen Betriebskostenzuschuss von der Stadt. Anknüpfend an eine Vereinbarung für das Jahr 2016, hat die Stadt einen Festbetrag von 4000 Euro im Haushalt eingeplant, damit die Wasserwächter ihre Leistungen sicherstellen können.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542507/

Zu deren vereinbarten Pflichten gehören die Sicherstellung der Wasserrettung am und auf dem Straussee in der Badesaison an den Wochenenden, Unterstützung bei der Beseitigung von Unrat aus dem See und Abwicklung von sogenannten Großschadensereignissen sowie die Absicherung von Veranstaltungen am Straussee für gemeinnützige Vereine der Stadt und die Stadt selbst. Letzteres passiert nun kostenfrei. Früher wurde es in Rechnung gestellt.

Laut Ortsgruppenchef Jens Kiesewetter hatte die Wasserwacht 2016 rund 3000 Einsatzstunden geleistet. In seiner Statistik finden sich fünf Wasserrettungen sowie 56 Hilfeleistungen. Unter anderem waren Fahrgäste der Fähre nach dem Riss des Stromabnehmerkabels evakuiert worden. Das städtische Geld fließt unter anderem in Versicherung, Kraftstoff für das Boot und Technikersatz.