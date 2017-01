MOZ-BÃ¼cher fÃ¼r die Bibliothek

artikel-ansicht/dg/0/

Kistenweise Literatur: Redakteurin Annegret Krüger hilft beim Einladen der Bücher in den Transporter © René Matschkowiak

Damit sie vielen Frankfurtern zugänglich gemacht werden, gibt die MOZ diese Bücher regelmäßig an den städtischen Kultureigenbetrieb ab. Mitarbeitern der Bibliothek sehen die Bände durch, katalogisieren sie und arbeiten sie in den Bestand ein. Am Donnerstag rollte der Transporter zum Abholen der Bücher vor. Insgesamt wurden dreißig Kisten voller Büchern verladen.