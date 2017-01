Babyboom in der Kita Gartz

artikel-ansicht/dg/0/

Gartz (MOZ) So viele Babys wie lange nicht hat die Gartzer Kita Regenbogenhaus in jüngster Zeit aufgenommen. Zwölf kleine Krippenkinder werden dort gerade betreut. Kita-Leiterin Elke Sengebusch kündigt sogar an: "2017 haben wir noch mehr Aufnahmen."

Die Kita Regenbogenhaus sieht sich vor einer Herausforderung. Innerhalb weniger Monate wurden viele Krippenkinder aufgenommen. "Sonst zieht sich die Zeit der Neuankömmlinge übers ganze Jahr hin", sagt Leiterin Elke Sengebusch. Sie will nicht unbedingt von einem Babyboom sprechen, sieht aber, dass viele junge Frauen nach Gartz zurückgekommen sind. "Junge Familien bauen sich hier ein Haus und es wächst eine junge Frauengeneration heran, die in Gartz Fuß fasst", erklärt die Leiterin.

Im Amt Gartz freut man sich über die neuen Eltern. Sie sorgen für Nachwuchs. Derzeit leben im Amtsbereich 891 Kinder im Alter vom Baby bis zu 14 Jahren. 253 von ihnen haben polnische Wurzeln.

Einige von diesen Kindern aus polnischen Familien besuchen auch die Gartzer Kita. Sie lernen von Klein auf auch die deutsche Sprache. Schon in der Krippe wachsen sie ganz selbstverständlich mit deutschen Spielgefährten auf.

Wenn jetzt so viele Kleinkinder auf einmal zur Eingewöhnung kommen, so ist das für die Krippenerzieher eine schöne, aber auch anstrengende Zeit. Die Phase der Eingewöhnung in die Kita wird immer von einem Elternteil begleitet. Vater oder Mutter kommen in den ersten Tagen, die ihr Kind in der Kita verbringt für ein paar Stunden mit hinzu. "Den Eltern, die ihr erstes Kind zu uns bringen, fällt das sehr schwer. Es ist ein großer Schritt für die Mamas, ihr Liebstes hier abzugeben", weiß Elke Sengebusch.

In der Kita Regenbogenhaus geht die Loslösung langsam vonstatten. Für die Kleinen ist alles neu - das ganze Gebäude, die vielen fremden Gesichter, das Sitzen am Tisch mit anderen Kindern... Ganz allmählich erkunden die Neulinge den Raum und das Spielzeug und trauen sich zu, auch mal eine Weile ohne Mama zu sein. "Das langsame Loslassen tut Mutter und Kind gut und die Kinder werden nicht so schnell krank", besagen die Erfahrungen der Kita-Leiterin.

Sie freut sich über die einfühlsame Art ihrer Krippenerzieher, mit den Eltern und deren Babys umzugehen. "Ich muss meine Erzieher loben. Sie zeigen in dieser Zeit des Ansturms Ruhe und Ausgeglichenheit. Dabei sind sie ja pädagogisch und nervlich sehr gefordert", sagt Elke Senge- busch.

Unter den Krippenerziehern ist Matthias Bauer der einzige Mann. Er ist 25 Jahre jung und ein Quereinsteiger in diesen Berufszweig. Zurzeit absolviert er ein Vorbereitungsjahr für die Ausbildung zum Erzieher und hat seinen Entschluss, vom Handel in das Gebiet der Kindererziehung umzusteigen, nicht bereut. "Ich habe noch keine eigenen Kinder", erzählt Matthias Bauer, der aus Geesow stammt und jetzt in Schwedt wohnt. Durch Zufall hat er von der Ausbildungsstelle in Gartz gehört und sich schnell entschlossen.

Im Vorbereitungsjahr wird er alle Bereiche der Kita duchlaufen. "Die Arbeit macht Spaß. Ich merke, dass sich die Kinder schnell an mich gewöhnen. Das ist schön", sagt der 25-Jährige.

In der Krippengruppe werden neue Babys erwartet. 32 Kinder im Alter bis zu drei Jahren sind gegenwärtig da. Der Kindergarten hat mit Hortbereich 129 Plätze und ist ausgelastet.