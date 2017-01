Fonds hat Interesse an Magazin

artikel-ansicht/dg/0/

F├╝rstenwalde (MOZ) "Wir sind in den Verhandlungen noch nie so weit gewesen wie heute", sagt Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst auf Nachfrage nach dem Stand beim Projekt Aufbauschule/Jagdschloss. Und er betont: "Wir müssen es in den nächsten zwei Jahren auf den Weg bringen." Über das Jagdschloss, das Eigentum der Stadt bleiben soll, fänden "handfeste Gespräche mit dem Frankfurter Architekturbüro Nülken" statt. In der Aufbauschule sei noch immer eine Fachschule für Gesundheit, Tourismus, Gastronomie und gesunde Ernährung geplant. Inzwischen habe auch das Institute of Culinary Art (ICA), das sich der Verringerung des Fachkräftemangels in der deutschen Foodservice-Branche verschrieben hat, die Entwicklung in Fürstenwalde begrüßt.