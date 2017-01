Landesplanung als weltfremd kritisiert

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Die Gemeinde Wandlitz fühlt sich zunehmend durch Restriktionen der Landesentwicklungsplanung (LEP HR) in der Hauptstadtregion eingegrenzt und behindert. Deutlich wurde dies jüngst bei der Anfrage eines Investors, der in Basdorf einen Baumarkt errichten wollte.

Standort aufgewertet: Der neue Rewe-Markt in Basdorf zieht fraglos mehr Kunden an. Die Betreiber einer Baumarkt-Kette wollen davon profitieren und beantragten den Bau eines großen Marktes. Seitens der Landesplanung wurde dieser Antrag abgelehnt, weil Wandlitz nicht die erforderlichen Rahmenbedingungen erfüllt.

Um es gleich vorwegzunehmen: Der Investor einer in der Region durchaus gut bekannten Kette ging letztlich leer aus. Der Baumarkt in der angefragten Größe wurde nicht genehmigt, was durchaus auch an der Größe der Bautempels lag. "Die magische Grenze liegt bei 1200 Quadratmetern, dort beginnt die raumordnerische Größe und damit das Mitspracherecht übergeordneter Behörden", begründet Katrin Bornkessel, Sachgebietsleiterin für Planungen im Wandlitzer Bauamt, die Ablehnung. Entstehen sollte der Markt auf dem Areal der ehemaligen Polizeihochschule. Nachdem dort ein neuer Rewe-Markt eröffnet wurde, erfuhr der Standort automatisch eine Aufwertung. Später kommen neue Wohnungen hinzu, eine Senioreneinrichtung soll folgen, der PSV Basdorf bekommt eine sanierte Sporthalle. Neue Eigenheime sind im Umfeld schon entstanden. Alles Entwicklungen, die anderen Anbietern und Ketten logischerweise nicht entgehen.

Einmal mehr zeigt sich an diesem Beispiel die Benachteiligung der Gemeinde Wandlitz beispielsweise gegenüber Gemeinden wie Panketal oder Ahrensfelde. "Unserer Dilemma liegt in der Tatsache, dass die Heidekrautbahn der Niederbarnimer Eisenbahn nicht als leistungsfähige Achse anerkannt wird. Anders als die S-Bahnanbindung", resümiert Katrin Bornkessel und belegt anhand von Zahlen, was das für Wandlitz bedeutet. So billigt der LEP HR der Gemeinde Wandlitz bei Eigenheimen und Zweiraum-Wohnungen lediglich ein Wachstum von fünf Prozent des bestehenden Bestandes zu.

Zur Bewertung wird der Bestand vom Jahresende 2012 herangezogen. "Damals hatten wir 10 000 Wohnungen, was bedeutet, wir könnten innerhalb des Laufzeit des Landesentwicklungsplanes lediglich um 500 weitere Wohnungen zulegen", rechnet die Sachgebietsleiterin vor und konfrontiert diesen Planungsansatz mit der Wirklichkeit. "Innerhalb von zwei Jahren haben wir 500 Bauanträge allein durch die Verdichtung der Innenbereiche unserer Ortsteile. Damit geht dieser Planungsansatz völlig an der Wirklichkeit vorbei."

Weil im Planungsrecht nun einmal der Grundsatz von Freiräumen als Schutzräumen gilt, gereicht der Gemeinde Wandlitz ihre bisherige Fürsorge für den Schutz der Natur zumindest mit dem ersten Blick zum Nachteil. Aus Sicht der Landesplanung gleicht das Gemeindegebilde einem langen und grünen Band. "Wir haben immer nach dem Grundsatz geplant, dass die Abrundung nach innen vor der Planung im Außenbereich geht. Allerdings sehen wir jetzt die Zeit für gekommen, nun auch eine Abrundung nach außen zu erfahren", unterstreicht Katrin Bornkessel ihre Sicht und fordert nun auch Grundfunktionen für Wandlitz. Diese werden der Gemeinde bislang so nicht zugestanden, weil sie eben an Rahmenbedingungen gekoppelt sind. "Wir haben Schulen, Kitas, Apotheken, Jugendeinrichtungen, alles ist da. Aber weil wir nicht im Siedlungsraum liegen, haben wir beispielsweise diese Absage für den Baumarkt kassiert."

Für die Wandlitzer Planerin steht fest, der Landesentwicklungsplan der Hauptstadtregion wird eine neue Auslegungsphase absolvieren. Bis dahin wollen sich Gemeinden mit ähnlich gelagerten Bedenken konsultieren und für die Auseindersetzung argumentativ rüsten. Dazu gehört beispielsweise Werneuchen.

Im bislang noch gültigen Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg waren der Gemeinde Wandlitz 10,7 Hektar Entwicklungspotenzial im Bereich Bauen zugebilligt worden. Davon wurden aktuell neun Hektar genutzt, wobei laut Katrin Bornkessel diverse Baugebiete begonnen, aber noch nicht vollständig umgesetzt wurden. Das Eigenheimgebiet Louisenheim umfasst drei Hektar, es bestehen beispielsweise für Klosterfelde B-Pläne für den Ahrendseer Weg oder die Gartenstraße. Das Vorhaben Basdorfer Gärten in Basdorf zählt als Konversionsfläche nicht in diese Statistik.

Alle Vorbehalte gegen den Entwurf LEP HR hat die Gemeinde Wandlitz fristgerecht eingereicht. Nun liegen die Hoffnungen auf einer erneuten Auslegung des Planungswerkes und der Abwägung, die dann vorgenommen wird. Wandlitz stellt die Zeichen auf mehr Wachstum.