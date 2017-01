1000 Liter Diesel und lange Staus

artikel-ansicht/dg/0/

Freienbrink/Erkner (MOZ) Ein polnischer LKW ist am Donnerstag gegen 12.20 Uhr auf der A 10 bei Freienbrink zunächst in die Leitplanke gefahren und hat sich dann den Tank aufgerissen. Etwa 1000 Liter Diesel ergossen sich über die Fahrbahn. Die Autobahn musste gereinigt werden und war bis in den Abend in südliche Richtung gesperrt. Die Unfallstelle befand sich knapp zwei Kilometer südlich der Anschlussstelle Freienbrink in Richtung Dreieck Spreeau. Der Rückstau reichte auf der A 10 etwa bis Erkner, auch die Umleitungsstraßen in Erkner und Umgebung waren verstopft. Die Polizei begann kurz nach dem Unfall, die Autos an der Anschlussstelle Freienbrink von der A 10 abzuleiten.