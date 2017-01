Empfang zum neuen Jahr erst im Sommer

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Einen Neujahrsempfang in gewohnter Form wird es in Fredersdorf-Vogelsdorf nicht geben. Gespräche, Ehrungen und Bilanzen, so informierte Bürgermeister Thomas Krieger die Gemeindevertreter, würden ins Sommerfestprogramm eingeordnet werden. Nichtsdestotrotz hatte die Gemeindevertretervorsteherin Regina Boßdorf sich Gedanken übers ablaufende Jahr gemacht und auch Wünsche fürs neue Jahr. So zog sie eine Bilanz der Arbeit der Gemeindevertretung. In 2016 seien 59 Beschlussvorlagen von den Gemeindevertretern eingebracht worden, 150 von der Verwaltung. Man habe innerhalb kürzester Zeit Spatenstich und Richtfest für die Krümelbude 2.0 feiern können und im südlichen Bahnhofsbereich seien die Arbeiten fast beendet. Die Baugenehmigung für den Erweiterungsbau der Fred-Vogel-Grundschule läge vor und man habe sich bemüht, über Interessenbekundungsverfahren die Hoffmann-Villa zu retten. "Auch sind wir im Straßenbau bei der Beleuchtung gut vorangekommen", sagte Regina Boßdorf. Über die Tätigkeit der Beiräte "können wir uns freuen, das ist nicht selbstverständlich", lobte sie und dankte Vereinen, namentlich den Feuerwehren und auch ihren Gemeindevertreter-Kollegen für die Arbeit. Die sie aber auch zu mehr Diskussionsdisziplin aufrief. "Beiträge zu einem Tagesordnungspunkt sollten sich nicht wiederholen", wünschte sie.