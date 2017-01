Das rote Kreuz kommt noch

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Am Eingang zum "Barnimpark" ist noch zu lesen: Kinder-, Jugend- und Seniorenhilfe in Buckow. Doch die ist seit 1. Januar passé. Das DRK hat die Trägerschaft für das Pflegeheim übernommen. Trotz Wechsels und Pflegereform - für die Bewohner ändere sich eigentlich nichts, heißt es.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542517/

Der Wechsel ist offenbar ganz geräuschlos über die Bühne gegangen. "Wir haben die Betreuungsverträge übernommen. Ebenso wie das Personal", sagt Nico Brückmann, Vorstandsvorsitzender beim DRK-Kreisverband Uckermark West/Oberbarnim. "Und das rote Kreuz am Eingang kommt in Kürze." Nach zehn Jahren ist das DRK wieder in den Betrieb des Seniorenzentrums im Brandenburgischen Viertel eingestiegen. Bis Ende 2016 hat eine Tochter der Bildungseinrichtung Buckow das Heim auf der Basis eines Mietvertrages geführt.

"Für die Senioren bleibt eigentlich alles beim Alten", versichert Brückmann. In Informationsschreiben habe man zuvor den Bewohnern beziehungsweise deren Angehörigen den Trägerwechsel avisiert und Details erklärt. Einzige Änderung ist gewissermaßen ein neues Gesicht. Seit Sonntag gibt es eine neue Heimleiterin. Der bisherige Chef habe bereits Ende November die Einrichtung verlassen. "Auf eigenen Wunsch", wie Brückmann betont. Er habe eine neue berufliche Herausforderung gesucht. Ansonsten haben alle unbefristet Beschäftigten von der Möglichkeit eines Betriebsübergangs nach Paragraf 613a BGB Gebrauch gemacht. Zudem habe man vormals befristete Mitarbeiter übernommen. Als neue Leiterin hat Daniela Kienast Anfang der Woche ihren Dienst angetreten. "Wobei sie, um das Haus kennenzulernen, schon zwei Monate vorher begonnen hat" und gewissermaßen beim alten Träger "mitgelaufen" sei. Mit Buckow habe es eine "sehr gute Zusammenarbeit" gegeben, bedankt sich Brückmann ausdrücklich bei Geschäftsführerin Annette Ruhtz und ihrer Mannschaft. Dieser engen Kooperation sei es zu danken, dass die Staffelstabübergabe per 1. Januar wirklich "hervorragend geklappt" hat, wie der DRK-Chef sagt. "Wir sind auf ein sehr aufgeschlossenes, erwartungsfrohes Mitarbeiterteam gestoßen."

Und Daniela Kienast bestätigt: "Ich kam in das Haus - und dachte gleich: Ist das schön. So wohnlich, nicht steril." Die 38-jährige Uckermärkerin hat zuvor im Templiner DRK-Pflegeheim gearbeitet und 2016 eine Ausbildung zur Pflegedienstleiterin absolviert. Die Voraussetzung, um die Leitung einer Einrichtung zu übernehmen. "Ich musste nicht lange überlegen. So eine Chance bekommt man nicht jeden Tag", erzählt sie.

Für die gut 30 Mitarbeiter vom "Barnimpark" haben sich per 1. Januar zum Teil schon die Bedingungen verbessert. Einige, so Brückmann, profitieren von der Erhöhung des Mindestlohnes. Zudem will der Träger die Beschäftigten per 1. August in den DRK-Tarifvertrag überführen, womit sich die Vergütung erhöhe. Ein wichtiger Anreiz vielleicht auch für neue Pflegekräfte. Das DRK sucht aktuell zwei Mitarbeiter für Eberswalde. "Mit der Pflegereform hat sich der Personalbedarf einfach erhöht", so Brückmann.

Zum 1. Januar trat das Pflegestärkungsgesetz II in Kraft. Bundesweit. Mit zahlreichen Neuerungen. Aus Pflegestufen wurden etwa Pflegegrade. Und ein einheitliches Heimentgeltsystem wurde eingeführt - unabhängig vom Pflegebedarf. Wobei "Alt-Bewohner" gewissermaßen Bestandsschutz genießen. "Sie zahlen also weiter den bisherigen Eigenanteil. Für eine etwaige Differenz kommt die Pflegekasse auf", so Brückmann.

Das Heim "Barnimpark" an der Potsdamer Allee war 1999/2000 neu errichtet worden. Es verfügt über 50 vollstationäre sowie drei Plätze in der Kurzzeitpflege. Es ist derzeit voll belegt. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich eine Anlage des betreuten Wohnens, das ebenfalls vom DRK Uckermark West/Oberbarnim betrieben wird. Im jüngsten Pflegetest schnitt der "Barnimpark" mit der Note 1,3 und "sehr gut" ab.