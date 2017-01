"Kein echtes Shoppingerlebnis" im Zentrum

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach der Berichterstattung über die seit Montag verkürzten Öffnungszeiten im Oderturm und das Wirrwarr der Öffnungszeiten in der Magistrale ist die Diskussion darüber, wie attraktiv die Innenstadt überhaupt zum Einkaufen ist, in vollem Gange. Wie berichtet, gilt für den Oderturm zunächst bis März eine Kernöffnungszeit von 10 bis 19 Uhr. Etliche Geschäfte öffnen zwar bereits um 9 Uhr, um 19 Uhr aber müssen alle schließen. Gegenüber in den Lenné Passagen kann weiter bis 20 Uhr eingekauft werden.