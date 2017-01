Zerfetztes Rotorblatt entfernt

artikel-ansicht/dg/0/

Briest/Passow (MOZ) Die Gefahr am havarierten Windrad bei Passow ist vorerst gebannt. Am Donnerstag wurde der Rest des in Mitleidenschaft gezogenen Rotorblatts gezielt heruntergeholt. Geblieben ist nun nur noch ein Stumpf. Damit besteht für den Verkehr auf der in unmittelbarer Nähe vorbeiführenden Bundesstraße 166 kein Risiko mehr. Der Streckenabschnitt zwischen Passow und Zichow war vorsorglich dicht gemacht worden. Weil Gefahr drohte, dass lose Stücke von den stürmischen Winden erfasst werden könnten, hatten Polizei und Feuerwehr in Verbindung mit dem Straßenmeister zu der Sicherheitsmaßnahme gegriffen. Es gab andernorts in Deutschland bereits Fälle, wo Windradteile mehrere hundert Meter weit geflogen sind.