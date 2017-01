Musikschule Ã¶ffnet ihre TÃ¼ren

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Zusammen mit dem Bertolt-Brecht-Gymnasium in Bad Freienwalde veranstaltet die Außenstelle der Kreismusikschule am 14. Januar einen Tag der offenen Tür. Alle Musiklehrer der Schule seien anwesend, die Besucher könnten sich über die Fächer informieren und die Instrumente ausprobieren, sagte Holger Witthuhn, Außenstellenleiter der Musikschule in Bad Freienwalde. Neben Geige, Cello und Bass werden an der Schule Am Scheunenberg 1 auch Saxophon, Posaune, Trompete sowie Klarinette und Flöte unterrichtet. "Von jeher sind Gitarre und Schlagzeug am beliebtesten", stellt Holger Witthuhn immer wieder fest. Etwas geringer sei das Interesse hingegen für die Blasinstrumente. Neulinge bräuchten viel Ausdauer, da sich die Muskulatur um die Lippen erst aufbaut. Somit werden auch für das Jugendorchester laut Witthuhn immer neue Musiker gesucht.