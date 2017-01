Mini-Bibliothek im Bus-Wartehaus

artikel-ansicht/dg/0/

Buschdorf (MOZ) Wer in Buschdorf künftig auf den Linienbus warten muss, bei dem kommt keine Langeweile auf. Denn für Lesestoff ist gesorgt: Im Wartehäuschen ist die 1. Buschdorfer Bushaltestellen-Bibliothek eröffnet worden, wie ein mit Hand beschriebenes Schild in einem Fenster verrät. Ihr Motto steht auf dem Schildchen daneben - "In der Arche ist noch Platz!" Sie finde es schön zu sehen, dass die "tolle Idee", die aus vielen Großstädten bekannt sei, "von der Oderbruch-Gemeinschaft aufgenommen und umgesetzt" werde, schreibt Kristin Renner aus Kitzingen bei Würzburg in einer E-Mail an unsere Redaktion. Die Fotografin hat die Bushaltestellen-Bibliothek bei ihrer jährlichen Neujahrs-Fotoreise durchs Oderbruch entdeckt.