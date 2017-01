Ein StÃ¼ndchen Zeit fÃ¼r die WintervÃ¶gel

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Um ein Stündchen Aufmerksamkeit und damit rege Mitwirkung an der alljährlichen großen wissenschaftlichen Nabu-Mitmachaktion "Stunde der Wintervögel" wirbt der Nabu-Regionalverband Strausberg-Märkische Schweiz für das kommende Wochenende.

Zwischen dem 6. und dem 8. Januar sind Naturfreunde, Gartenbesitzer und weitere herzlich eingeladen, an einem selbst gewählten Platz im Park, am Balkon usw. eine Stunde lang die geflügelten Wintergäste zu zählen. Mit Hilfe dieser Zählungen soll auch ermittelt werden, ob es tatsächlich weniger Vögel geworden sind, die in die Siedlungsgebiete kommen.

Vorab reicht ein Blick ins Internet, um sich mit der Nabu-Zählhilfe auszustatten. Am Bildschirm können dann auch die Ergebnisse eingetragen werden. Im Januar 2016 hatten daran u. a. 5400 Brandenburger teilgenommen.

Genaueres unter: www.stundederwintervoegel.de