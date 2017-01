Erbsensuppe und Winterbader

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) An diesem Sonnabend findet am Helenesee das 48. Neujahrstauchen statt. Auf die Besucher warten Erbsensuppe aus der Gulaschkanone, Lagerfeuer, Glühwein, Unterwasserfilme und natürlich Neptun und sein Gefolge, die im See abtauchen werden.

Am Sonnabend wird der Helenesee aus seinem Winterschlaf geweckt. Zumindest für einen Tag. Hunderte Besucher werden erwartet, um gemeinsam mit den Tauchern des Frankfurter Unterwasser-Clubs (FUC) Helene ins neue Jahr zu starten - mit dem traditionellen Neujahrstauchen, das bereits zum 48. Mal durchgeführt wird. Der Wettergott meint es ausgesprochen gut mit den Veranstaltern vom FUC Helene und ihren Gästen: Sonne satt ist für Sonnabend vorhergesagt, dazu leichter Dauerfrost - also richtig schönes Winterwetter. Wenn dann noch etwas Schnee dazukäme, wären die äußeren Umstände am Ufer des Helenesees beinahe perfekt.

Damit auch die inneren Umstände, nämlich jene der Besucher, keinen Grund zur Klage geben, haben die Gastgeber natürlich wieder vorgesorgt und werden zum Aufwärmen nicht nur heiße Getränke wie Glühwein und Tee, sondern auch einen deftig-wohlschmeckenden Eintopf anbieten. Aus zwei Gulaschkanonen werden sie die längst legendäre Neujahrstauchen-Erbsensuppe ausschenken. "Die ist wie immer handgemacht", versichert Thomas Breinig, Vorsitzender des FUC Helene. Schon heute Abend werden das Fleisch geschnitten und die Erbsen ins Wasser gebracht, wo sie schön quellen können. "Am Sonnabend ist unser Koch dann ab 6 Uhr an der Helene, um die Suppe in den beiden Gulaschkanonen zu kochen", sagt Thomas Breinig. Dass am Ende des Tages Suppe übrigbleibt, braucht er übrigens nicht zu befürchten: Seit einigen Jahren kommen Besucher sogar mit Haushaltsdosen an den See, um sich die leckere Erbsensuppe zum Mitnehmen abfüllen zu lassen.

Neben dem Eintopf bietet der FUC Helene auch selbst gebackenen Kuchen, gebacken von den Frauen im Verein, an. Dazu gibt es heiße Fischsuppe aus dem Kessel, Räucherfisch und anderes. Und wer mag, kann auch selbst backen - Knüppelkuchen, an einem der Lagerfeuer.

Bestaunt werden können am Sonnabend ab 10 Uhr Modellboote und -flugzeuge, präsentiert von zwei Frankfurter Modellbauvereinen. Zwei U-Boote werden zum Begutachten an Land aufgestellt: das Nemo-100 von der Nemo Tauchtouristik GmbH & Co. KG in Frankfurt und ein weiteres U-Boot aus Potsdam. Helfer der DRK-Wasserwacht und des Katastrophenschutzes sind mit ihrer Technik ebenso vor Ort wie ein Ultraleichtflieger, der über dem Geschehen kreisen wird. Der Radiosender Antenne Brandenburg sorgt für die richtige Musik. Und auf einem großen Bildschirm werden Unterwasserfilme, gedreht in den Tiefen der Helene, gezeigt.

Höhepunkte des Tages werden natürlich die Tauch- und Badegänge sein. Zuerst springen die Winterbader von den Helene-See-Löwen ins 4 Grad frische Wasser. Nach ihnen steigt dann Meeresgott Neptun mit einem geschmückten Weihnachtsbaum und seinem Gefolge - Tauchern aus Frankfurt und Eisenhüttenstadt - hinab in die Fluten.

Sonnabend, ab 10 Uhr, Helenesee. Zufahrt über den Haupteingang. Eintritt: 1,50 Euro, ermäßigt 1 Euro. Parkgebühr: 1 Euro