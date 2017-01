artikel-ansicht/dg/0/

Breydin (MOZ) Der Allroundentertainer Karl-Heinz Wendorff, alias Carl von Breydin, wird heute 70 Jahre alt. "Insgesamt möchte ich auf der einen Seite ganz entspannt auf das zurückblicken, was ich im Leben erreicht habe, auf der anderen Seite aber noch gespannt sein auf das, was da vielleicht noch kommen kann", sagt er selbst zu seinem Geburtstag.

Bislang ist in seinem 70-jährigen Leben einiges geschehen. So ist er Landmaschinen- und Traktorenschlosser, Diplomlehrer für Sport und Geschichte, Moderator, Sänger, Komponist, Texter und Buchautor, Programmgestalter, DJ und Sportjournalist. Der Sport ist seine große Liebe, die Musik seine große Leidenschaft.

1947 wurde Karl-Heinz Wendorff in Ruhlsdorf im Niederbarnim geboren und zeigte sich schon in seiner Schulzeit als talentierter Sportler undMusiktalent. Später wurde er als Hallenhandball-Torwart Studentenvizemeister im Hallenhandball und spielte in der DDR-Liga-Mannschaft Narva Berlin. Karl-Heinz Wendorff arbeitete als erfolgreiches Model für Hochzeitsmode für die Zeitschrift "Für Dich" und wurde schließlich Lehrer für Sport und Geschichte an der Betriebsschule des Kombinates Narva in Berlin.

Als in ein Freund bat, mit ihm gemeinsam die Prüfung als Schallplattenunterhalter (heute DJ) abzulegen, willigte er ein und erhielt die Lizenz als "Staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter". Das war der Start zu seiner Karriere als Unterhaltungskünstler.

Durch sein sportliches Fachwissen in Verbindung mit der Musik wurde er zum meist gebuchten SPU für Sportveranstaltungen - ganz allmählich vollzog sich dann der Wandel zum Sportmoderator.

Unter anderem wirkte er als Moderator der Friedensfahrt,von Showveranstaltungen der Eiskunstlaufweltelite, DDR-Meisterschaften und vieles andere mehr. Aber auch großen Showveranstaltungen lieh er seine Stimme. Im neu entstandenen Berliner Sport - und Erholungszentrum moderierte er Veranstaltungen wie das Mitternachtsschwimmen, die Polardisko, SEZ komplett, Kindershows und viele andere.

1988 wurde das DDR-Fernsehen auf der Suche war nach einem Moderator für die tägliche Fernsehfitnesssendung "Medizin nach Noten" auf ihn aufmerksam. So moderierte er täglich, im Wechsel mit einer Kollegin, diese beliebte Fernsehsendung "HE Du" und er wurde als Außenreporter verpflichtet.

Inzwischen war er auch zu einem begeisterten Hundefreund geworden und präsentierte mit seinen Vierbeinern in vielen Kitas sein Programm die Wendy Show, aber auch eigene Sport-und Spielshows.

Nach der Nachwendezeit folgte die Moderation vieler Sportevents wie Berlin Marathon, 25 Kilometer von Berlin, beim Sechstagerennen, beim Weltcup-Radsport "Tor de Berlin" und schließlich als Stadionsprecher beim 1. FC Union Berlin.

1998 zog er nach Trampe. Es folgte die Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund Barnim. Bis heute ist er die Stimme des Sports im Barnim bei verschiedensten Sportveranstaltungen von den Kids bis zu den Senioren wie beispielsweise bei "Unterwegs mit der Barnike Sportparty". Mit der Wende folgte auch der Beginn einer Karriere unter dem offiziellen in den Ausweispapieren vermerkten Künstlernamen Carl von Breydin als Sänger, Komponist-Text- und Buchautor.

Insgesamt entstanden in seinem Label Breydina Musik über 30 CDs. Davon befassen sich einige mit der Mark Brandenburg. Sein erfolgreichstes Lied ist bisher "Paula, mein kleiner Superstar" mit bisher insgesamt über 1,8 Millionen Klicks im Internet.

Außerdem entstanden zwei Bücher unter dem Titel "Ich bin der Medizin nach Noten Mann", seine Biographie, und erst im vergangenen Jahr das Kinderbuch "Paula und ihre mopsfidele Rasselbande".