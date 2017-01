Feuerwehr rettet mehr hilflose Personen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh√ľttenstadt (MOZ) Es ist wohl mit eine Folge des demographischen Wandels: Die Feuerwehr hatte im vergangenen Jahr 56 Einsätze "Personen in Not", wie es im Feuerwehrdeutsch heißt. Das sind meistens ältere Menschen, die nicht mehr alleine die Tür öffnen können, weil sie sie zum Beispiel gestürzt sind. 21 Personen seien auf diese Weise gerettet worden, sagt Wehrführer Norbert Manteufel. Die Zahl dieser Einsätze hat deutlich zugenommen, im Jahr 2015 waren es noch 26 Einsätze weniger. Die Feuerwehr werden unter anderem von Pflegediensten und Angehörigen gerufen, wenn sich ein Wohnungsinhaber auf Klingeln hin nicht rührt. Im Notfall muss dann auch die Tür aufgebrochen, beziehungsweise aufgesägt werden, damit die Rettungskräfte in die Wohnungen gelangen können. Die Entscheidung, ob solche Maßnahme ergriffen werden muss, hat der Notarzt.