Dinse-Orgel wartet auf Pfeifen

Neulietzegöricke (MOZ) Nanna-Maria Luttenberger weiß nicht, wo sie anfangen soll. "Es gab etliche Höhepunkte im letzten Jahr", sagt die Pfarrerin im Pfarrhaus in Neulietzegöricke. Die Brandenburgischen Sommerkonzerte, das Konzert der Rad-Posaunisten der Stephanus-Stiftung, der FahlbergChor in der Kirche in Neuküstrinchen - für Nanna-Maria Luttenberger war 2016 aber nicht nur geprägt von musikalischen Höhenflügen. In Atem hielten sie und die Gemeinde auch die Sanierung der mehr als 170 Jahre alten Dinse-Orgel in der Neulietzegöricker Kirche.

Eigentlich sollte die Orgel zum Gottesdienst an Heiligabend wieder erklingen. "Wegen der nötigen Erneuerung der Prospekt-Pfeifen wird sich die Fertigstellung nach hinten verschieben", so Pfarrerin Nanna-Maria Luttenberger. Die Pfeifen orderte die Sieversdorfer Orgelbaufirma Scheffler, in deren Händen die Orgel-Sanierung liegt, bei einer Firma in Portugal. Die Neulietzegöricker Pfarrerin ist zuversichtlich, dass die Arbeiten im März abgeschlossen sein werden. "Wir sind froh, dass die Orgel trotz der Mehrkosten in Höhe von 9000 Euro fertig gestellt werden kann."

Auch das nächste Sanierungsprojekt steht schon vor der Tür: Für die zugigen Kirchenfenster in Neuküstrinchen wünscht sich der Gemeindekirchenrat eine Generalüberholung. Zwar sei die Finanzierung hierfür noch nicht vollständig gesichert, Fördermittel aber bereits beantragt.

Auf das neue Jahr blickt die Neulietzegöricker Pfarrerin voller Spannung. Ihr Ziel, vor allem junge Menschen in die Gemeinde einzubinden, wird sie mit ihren Gottesdiensten für Winzlinge weiterverfolgen. "Am Sonnabend findet der erste Kindergottesdienst statt", kündigt Nanna-Maria Luttenberger an. Mit Kindern ab vier Jahren wird die Pfarrerin dann Singen, Beten und Basteln. Weiterverfolgen möchte sie auch die Pfarrsprengel übergreifende Arbeit mit der Kirchengemeinde Neutrebbin. Eine gemeinsame Fahrt wird die Mitglieder in diesem Jahr in eine der Lutherstädte führen.

Überhaupt Luther: Im Rahmen des Reformationsjubiläums werden in Bad Freienwalde im März und im April Glaubensgespräche stattfinden. Nanna-Maria Luttenberger und ihre Pfarrkollegen möchten sich mit Gläubigen austauschen. "In der Hoffnung, dass sie sich zur Taufe entscheiden."