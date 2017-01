VogelzÃ¤hlung und leckere BratÃ¤pfel

artikel-ansicht/dg/0/

Menz (GZ) Bereits zum siebenten Mal veranstaltet der Naturschutzbund (Nabu) Deutschland die "Stunde der Wintervögel". Im vergangenem Jahr zählten 90 000 Menschen in ganz Deutschland Meise, Buchfink und Co.. Am bevorstehenden Wochenende bietet das Naturparkhaus in Menz seinen Besuchern an, sich aktiv daran zu beteiligen. Um 13 Uhr an beiden Tagen wird eine kleine Führung zum nahen Wallberg angeboten. In den dortigen Hecken lassen sich nicht nur Vögel gut beobachten und zählen, sondern auch andere Tiere, die dort überwintern. Überall findet man deren Spuren. Wer nicht so weit laufen möchte, kann auch im Sinnesgarten auf Vogelzählung gehen.