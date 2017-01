Drei Barnimer im Schloss Bellevue

artikel-ansicht/dg/0/

Am Mittwoch geht es für sieben Wochen nach Teneriffa. Eine Urlaubsreise, ja, aber nicht nur. Hildburg und Eberhard Rau, beide 80, werden wandern. Doch der Altpfarrer aus Brodowin hält auf der Kanareninsel unter anderem auch vier Gottesdienste.

Eine gewisse Anspannung, verknüpft mit der Frage, wie sich die Reisevorbereitungen mit einem wichtigen Termin am Vortag vertragen, ist froher Erwartung gewichen. Schon Mitte Dezember kam der Brief aus Berlin - Gaucks Einladung zu seinem letzten Neujahrsempfang mit Mittagessen im Schloss Bellevue. "Das hat uns natürlich überrascht", gesteht Eberhard Rau. "Wir hatten ja ganz und gar keine Ahnung, dass so eine hochangebundene Ehrung auf uns zukommt."

Neben Repräsentanten des öffentlichen Lebens haben nur 70 Adressaten aus der ganzen Republik die Einladung zum Empfang des Staatsoberhauptes bekommen, darunter gerade einmal fünf im Land Brandenburg - alles Menschen, die sich in besonderer Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht haben.

Vorschläge dafür haben die Staatskanzleien der Bundesländer übermittelt. Wer wiederum der Potsdamer Staatskanzlei den Tipp gab, dass diese Ehre dem Ehepaar Rau zukommen sollte? Eberhard Rau hat es noch nicht herausgefunden. Aber er freut sich und ist dankbar.

Geehrt werden Raus dafür, dass sie maßgeblich bei der Entwicklung des Ökodorfes Brodowin engagiert waren. Und auch, weil sie vor 36 Jahren, also noch zu DDR-Zeiten, den Brodowiner Kirchensommer, den es noch heute gibt, ins Leben gerufen haben. Auch das Öko-Bewusstsein erwachte in dem Dorf schon weit vor der Wende. Der Kirchensommer bot dafür ein Podium. "Die Bands und Musiker waren natürlich das Ah und Oh", sagt Eberhard Rau. Sie zogen die Leute an, die auch ökologische Vorträge und Diskussionen verfolgten. Künstler und Literaten kamen.

"Das hat den Ort natürlich interessant gemacht", so Rau, der andere Ökodorf-Vorreiter wie den 2001 verstorbenen Schriftsteller Reimar Gilsenbach und den späteren alternativen Nobelpreisträger Michael Succow nicht unerwähnt lassen möchte. "Wir haben uns immer wieder gegenseitig ermutigt." Es tue gut, dass all dies nun gesehen und gewürdigt werde. "Und dass auch meine Frau mitkommen kann." Ohne sie hätte ihm wohl manches Mal die Kraft gefehlt. "Mit dem Kirchensommer haben wir viele Schläge bekommen, wurden auch ausspioniert", erinnert sich der aus dem Erzgebirge stammende Brodowiner.

Worüber und ob Raus mit Gauck tatsächlich sprechen können, ist für den Altpfarrer noch offen. "Gibt er ein Signal oder erwartet er, dass wir etwas äußern?" Kurz wird die Begegnung mit dem Mann, den er als Kollegen und Bundespräsidenten schätze, wohl ausfallen. Dennoch: "Die Freude und Würde dieses Ereignisses beeindrucken."

Davon abgesehen, ist der Ablauf minutiös durchgeplant. Das mildert die Aufregung, findet auch Astrid Schilling. "Ich habe ein mehrseitiges Dokument dazu bekommen, wie man sich dort verhält." Die 55-jährige Eberswalderin wird ebenfalls im Bellevue von Joachim Gauck und seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt erwartet.

"Oje, was ist jetzt los", habe sie gedacht, als der dicke Umschlag sie über die Hochschuladresse erreichte. Die Studienberaterin an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) unterstützt seit Langem internationale Studierende und ist deshalb zum Empfang eingeladen. Im Jahr 2000 hat sie den Hochschulverein Horizonte mitbegründet, der sich bemüht, Ausländer und Deutsche zusammenzubringen. Das interkulturelle Buffet, ein Sprachcafé, das Projekt "Geography live", bei dem Ausländer an Grundschulen über ihre Herkunftsländer berichten, hat sie mit aus der Taufe gehoben. Vor allem war Astrid Schilling, seit 1998 der erste internationale Bachelor-Studiengang in Eberswalde startete, für viele internationale Studierende die erste Stütze auch für Fragen des Alltags, oft in ihrer Freizeit.

Persönliche Dankeschöns gab es schon viele. Die Kontakte in alle Welt etwa, die in den meisten Fällen erhalten blieben. "Das Allerschönste war für mich, dass ein ehemaliger Student, der inzwischen wieder in seiner Heimat Ghana lebt, sein im April geborenes viertes Kind Astrid nannte", erzählt Astrid Schilling.

Dass sie für ihr Engagement nun vom Bundespräsidenten eingeladen ist, macht sie trotzdem perplex. "Es machen doch auch andere so vieles ehrenamtlich", sagt sie. "Aber ich freue mich natürlich. Es ist schön, dass das mal wahrgenommen wird. Die Ehrung nehme ich auch ein bisschen für unseren Verein."

Auch wenn das Treffen mit dem Staatsoberhaupt nur auf ein Händeschütteln hinauslaufen sollte, etwas aufgeregt sei sie doch, sagt Astrid Schilling. "Aber ich bin auch neugierig, wie Bellevue, wie so ein Amtssitz von innen aussieht."