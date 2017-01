Wohnunungsbau zieht an

artikel-ansicht/dg/0/

Schick wohnen an der Feldstra√üe: Die Bonova bietet Wohnungen ab 180¬†000¬†Euro und ab 59¬†Quadratmetern an. © Roland Becker/HGA

Hennigsdorf wächst und wächst - und hat dafür eigentlich kaum noch Platz. Auf rund 26 500 Einwohner dürfte die Stadt im vorigen Jahr gewachsen sein. Belastbare Zahlen liegen derzeit nur bis 2015 vor. In jenem Jahr verzeichnete die Stadt einen Wanderungsgewinn (das ist die Differenz zwischen Zu- und Wegzug) von 462 Menschen. Trotz der großen Zahl an Flüchtlingen ging etwa die Hälfte davon auf Zuzüge innerhalb Deutschlands. Mit 255 Geburten wurde zudem ein Nachwenderekord aufgestellt. Für 2016 rechnet Schulz mit immerhin 230 Geburten.

Diese erfreuliche Tendenz hat eine Kehrseite. In Hennigsdorf ist Wohnraum so knapp, dass selbst das Land die Stadt in dieser Hinsicht als Problemgebiet ansieht. Die genossenschaftliche WGH und das städtische Wohnungsunternehmen HWB haben fast keinen Leerstand. Der Bürgermeister formuliert das positiv: "Die Nachfrage nach Wohnungen in mehrgeschossigen Häusern ist wieder groß genug, um neue Projekte zu planen."

Man kann es auch anders sehen: Hennigsdorf hat im vergangenen Jahrzehnt fast nur Bebauungspläne verabschiedet, die die reichere Klientel bedienten. Vor allem auf den großen Brachflächen in Nieder Neuendorf entstanden ausschließlich Einfamilien- und Reihenhäuser.

Auch Eigentums- und Mietobjekte in Hennigsdorf waren eher für den dickeren Geldbeutel gedacht. Die WGH etwa baute an der Schönwalder Straße hochwertige Wohnungen. Und für das jüngste Kind der HWB, der im Bau befindliche "Himbeerblock plus", werden ebenfalls Kaltmieten um die zehn Euro aufgerufen.

Schulz verwies in seiner Jahresbilanz auf eine Reihe weiterer Bauvorhaben. Dazu zählen zwei Projekte der Bonava, die bereits für die Reihenhaussiedlungen in Nieder Neuendorf verantwortlich zeichnet. Das Unternehmen plant 22 Häuser auch an der Hafenstraße und wirbt bereits an der Feldstraße mit dem Slogan "Hennigsdorfer Zeile: Nah am Wasser gebaut". An der Feldstraße entstehen 23 Eigentumswohnungen, die zwischen 181 000 und 241 000 Euro kosten sollen.

Schulz verwies auch auf ein weiteres Bauvorhaben vis-á-vis des Rathauses. An der Ludwig-Lesser-Straße will die Helma Wohnungsbau GmbH aus Berlin fünf Doppelhäuser errichten. Das eigene Heim soll hier bis zu 350 000 Euro kosten.

Für Otto Normalverdiener sind das wenig realistische Preise. Wie begehrt preiswerteres Wohnen ist, beweist das Bauvorhaben, mit dem die WGH im Frühjahr starten will. Für die 112 Wohnungen in den Fontanehöfen - gelegen im Karree zwischen Fontane- und Gartenstraße - gibt es bereits doppelt so viele Interessenten. "Bei einem Großteil der Wohnungen soll die Kaltmiete pro Quadratmeter bei sieben Euro liegen", wirbt die Genossenschaft.

Reaktiviert wird auch ein Bebauungsplan von 1999, der den Parkplatz gegenüber dem Rathenaupark betrifft. Was dort wann in welcher Preisklasse entsteht, ist aber noch unbekannt.

Entwicklungspotenzial gibt es noch im Schweitzer-Viertel. Schulz verweist auf das Areal Berliner Straße 65/66: "Hier entstehen 60 altersgerechte Wohnungen. Das Genehmigungsverfahren läuft. Ich hoffe sehr, dass 2017 gebaut wird."

"Sicher werden wir 2017 vorstellen, was in diesem Quartier an Wohnungsbau noch möglich ist", verspricht Schulz. Hier soll, voraussichtlich mit der HWB als Bauherr, erstmals wieder sozialer Wohnungsbau stattfinden. Aber: "Wir wollen nicht nur Sozialwohnungen in großer Stückzahl bauen, damit sie da sind. Wir wollen eine Durchmischung herstellen." Damit könnte Hennigsdorf erstmals auf ein Prozedere zurückgreifen, das in Berlin bereits Gesetz ist. Baut ein städtisches Wohnungsunternehmen, so müssen 30 Prozent der Wohnungen zu Mieten um 6,50 Euro angeboten werden. Eine solche Regelung dürften sich finanziell schlechter gestellte Hennigsdorfer für ihre Stadt auch wünschen.