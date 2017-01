Entgeltordnung mit ZÃ¼ndstoff

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) In den Fachausschüssen wird derzeit über eine neue Entgeltordnung für die Nutzung städtischer Einrichtungen diskutiert. Sie soll eine Alte von 2002 ersetzen. Insbesondere aus dem Ortsteil Hohenstein kommt Widerstand.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542531/

Bisher waren die Hohensteiner wohl eher zufrieden mit der Stadtverwaltung. Der lange geforderte Radweg ist gebaut, eine neue Feuerwehr entstanden, das Dorfgemeinschaftshaus wird umgebaut, der Dorfverein genießt hohes Ansehen ... Mit der neuen Entgeltordnung gibt es nun jedoch einigen Zündstoff.

Bereits im vorigen Jahr hatte das Rathaus die Vorlage eingebracht, dann jedoch nach Kritik vom Hohensteiner Ortsbeirat noch einmal zurückgestellt. Das Gremium hatte moniert, dass ihm in der Angelegenheit keine Entscheidungsbefugnis eingeräumt worden war, was die Entgelte für das Dorfgemeinschaftshaus angeht. Wie Fachbereichsleiterin Birgit Bärmann nun im Bauausschuss sagte, habe man dies noch einmal prüfen lassen. Da sich die neue Ordnung nicht allein auf das Objekt in Hohenstein bezieht, sondern die Entgelte für sämtliche städtischen Einrichtungen regelt, treffe der Einwand nicht zu.

Wie sie weiter sagte, habe man an den im Vorjahr angesetzten Preisen nichts verändert. Mit den Werten wolle man der "generellen Entwicklung" bei den Preisen Rechnung tragen. Für Räume in Schulen und Kitas bleibt es zwar unverändert bei zehn bzw. 15 Euro pro Stunde, für den Versammlungsraum im Verwaltungsgebäude und das Dorfgemeinschaftshaus werden hingegen höhere Summen fällig - allerdings nur für private Veranstaltungen, wie Birgit Bärmann betonte. Vereine, Schulen und Kitas, Tagespflegestellen, Musikschulen, bestimmte Therapeuten, Feuerwehrleute und Mitglieder im Strausberger Bündnis für und mit Familien sollen hingegen die städtischen Einrichtungen weiter kostenfrei nutzen können.

Hohensteins Ortsvorsteher Jens Knoblich hielt entgegen, der Ortsbeirat sei weiter der Meinung, dass er mit entscheiden sollte. Er habe einen Kompromissvorschlag formuliert. Gegen eine "moderate Anpassung" sei nichts einzuwenden, aber eine Steigerung um 140 Prozent könne er nicht nachvollziehen, monierte er. Zwar soll der Mehrzweckraum weiterhin zehn Euro pro Stunde kosten, aber bei mehreren Räumen würden künftig statt bislang 50 Euro am Tag 120 Euro fällig. Birgit Bärmann hielt entgegen, dass mit dem bevorstehenden Umbau des Dorfgemeinschaftshauses ein Raum mehr zur Verfügung stehe und sich die Gesamtfläche für die Anmietung von rund 43 auf etwa 95 Quadratmeter mehr als verdopple. Aufgrund der Vergrößerung sei zu erwarten, dass sich auch die Betriebskosten stark erhöhen werden, die mit den Entgelten abgegolten sind. Schon 2015 habe man eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr erlebt. "Wir haben ja auch versucht, mehr Leben in das Haus zu bringen", konterte Knoblich.

Er argumentierte überdies damit, dass es in der Stadt verschiedene Angebote je nach Geldbeutel gebe, in Hohenstein aber nur das Dorfgemeinschaftshaus. Deshalb plädierte er dafür, den Tagessatz für mehrere Räume auf 80 Euro zu verringern. Damit läge Hohenstein laut Recherche des Ortsbeirats etwa im Rahmen von vergleichbaren Dörfern wie Garzau-Garzin oder Klosterdorf, wo für ähnliche Räume 60 bzw. 75 Euro pro Tag verlangt werden. Sein Änderungsantrag wurde aber mit drei Ja-Stimmen, dreimal Nein und drei Enthaltungen abgelehnt. Das letzte Wort hat die Stadtverordnetenversammlung am 26. Januar.