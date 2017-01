Wintereinbruch mit StraÃŸenglÃ¤tte

artikel-ansicht/dg/0/

Mit hohen Geschwindigkeiten fegte der Schnee übers Land. Bereits in der Nacht begann das Treiben, verbunden mit sinkenden Temperaturen und vereisten Fahrbahnen. Schon an kleinen Anhöhen rutschten die Lastwagen. Auf der A 11 waren alle Räumfahrzeuge im Einsatz. Dennoch herrschte teils gefährliche Glätte. Die Autobahnmeisterei ließ den Schnee wegschieben und Salz streuen. Doch die Verwehungen machten die Arbeit teils zunichte. Zwischenzeitlich musste die Bundespolizei die Einreise aus Polen bei Pomellen unterbinden. "Wenn wir einmal durch sind, kommen wir erst nach drei Stunden wieder. So lange dauert ein kompletter Umlauf", erklärt Autobahnmeister Lars Kähler.

Nach Angaben von Gerald Pillkuhn von der Polizeiinspektion Uckermark gab es zwar etliche kleinere Unfälle, doch die meisten gingen eher glimpflich ab. Personen seien nicht zu Schaden gekommen.

Auf den Straßen herrschte Vorsicht. Die Autofahrer hatten sich weitestgehend auf die Situation eingestellt. "Tempo 80 auf der Autobahn muss in solchen Fällen ausreichen", sagt der Autobahnmeister. "Doch es gibt auch immer wieder Leute, denen das nicht schnell genug ist und die dann nach dem Überholen ins Schlingern kommen."

Kleinere Unfälle mit Blechschäden bekamen auch die Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei am Donnerstagmorgen zu sehen. "Allerdings hatten sich die Autofahrer relativ gut auf die Straßenverhältnisse eingestellt", berichtet der Straßenmeister Sebastian Matzuch aus Angermünde. Seine fünf Mitarbeiter waren vereinzelt schon im November und zwischen den Feiertagen auf den Kreisstraßen im Einsatz. Am Mittwoch ging es so richtig los. Bei Nässe und plus drei Grad hatten viele Kraftfahrer die Gefahr unterschätzt. "Am Donnerstag ab 3 Uhr waren unsere Leute im Einsatz und fuhren alle Straßen mindestens zweimal ab", sagt Sebastian Matzuch. "Durch die Sperrung der B 166 wegen der Havarie an einer Windkraftanlage zwischen Zichow und Passow hatten wir im Bereich Passow-Briest-Golm mehr Verkehrsaufkommen und damit eine höhere Unfallgefahr."

Drei Mitarbeiter des städtischen Bauhofes in Angermünde, für den Winterdienst auf Straßen und Gehwegen im Stadtgebiet und in zehn Ortsteilen verantwortlich, sind seit Silvester durchgehend in Bereitschaft. "Vorher war das je nach Wetterlage so", erklärt Bauhofleiter René Pöschl. Der Einsatz am Donnerstagmorgen ab 3.30 Uhr war für sie der sechste in diesem Winter und auch der heftigste. Nach der ersten Tour ging es vormittags auch das zweite Mal auf die Runde. "Wenn der Schnee verharscht, kann es auch gefährlich werden", so René Pöschl. Die Gehwege bestreuten seine Kollegen nach dem Schieben und Fegen mit einem Kies-Salz-Gemisch. Auch die Straßen wurden gestreut.