BÃ¼rgerempfang mit Musik im Rathaus

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Oberbürgermeister Martin Wilke lädt auch in diesem Jahr alle Frankfurter zum Neujahrsempfang ins Rathaus ein. Ab 11 Uhr wird er die Bürger am Sonntag persönlich begrüßen. In kurzen Ansprachen wird das Stadtoberhaupt zum einen auf das vergangene Jahr 2016 mit seinen Höhen und Tiefen zurückblicken. Zum anderen wird der OB auch einen Ausblick geben auf Veranstaltungen, Vorhaben und andere Höhepunkte in diesem Jahr.