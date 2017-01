Was bis heute alles vermieden werden sollte

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Heute achtet kaum ein Oderbrüchler darauf, wie lange genau er den Weihnachtsbaum stehen lässt. Früher war das anders. Weihnachten ist vorbei, Silvester auch, doch noch immer brennen die Kerzen am und um den Weihnachtsbaum. Wir befinden uns in den Zwölften, eine Anzahl von ziemlich dunklen Tagen um den Jahreswechsel, die bei unseren Vorfahren besondere Beachtung fanden. An ihnen wurden Wetterwahrsagungsbräuche gepflegt, galten Arbeitsverbote (nicht waschen, backen, düngen, spinnen) und Speiseverbote (keine Hülsenfrüchte). Bestimmte Tiere wie Wolf, Fuchs, Ratte, Maus durften nicht bei ihren Namen genannt werden. Gegen die Mächte der Dunkelheit betrieb man einen differenzierten Abwehrzauber, so galt: Häuser stets geschlossen halten, nichts ausleihen, das Vieh im Stall lassen, Brunnen zudecken.

Die Zwölften enden mit dem heutigen 6. Januar, der in katholischen Gegenden "Dreikönigstag" genannt wird. Evangelische Christen feiern an diesem Tag das Epiphaniasfest, das Fest der Erscheinung der Herrlichkeit Gottes. Dieses Fest verband die römische Kirche bereits im vierten Jahrhundert mit den drei Weisen aus dem Morgenland. Das ist dort, wo heute Krieg herrscht und islamistische Fanatiker mit brutaler Gewalt einen eigenen Staat gründen wollen.

In unserer Heimat laden evangelische Gemeinden am Epiphaniasfest zum Gottesdienst ein, um die Erscheinung des Herrn zu feiern. Dabei steht die Weihnachtsgeschichte aus dem Matthäus-Evangelium im Mittelpunkt, in der der Evangelist mit eindrucksvollen Worten die Suche der Weisen, die auch als sternenkundige Magier bezeichnet werden, nach dem Ort, über dem der helle Stern stand, beschreibt. Für die antiken Magier oder Sterndeuter war dieses Himmelsereignis ein Zeichen für die Geburt eines großen Königs.

Im 6. Jahrhundert stilisierte man die drei Weisen (von dreien ist im genannten Evangelium übrigens keine Rede) allmählich zu Königen um. Ihre Geschenke an das Christuskind unterzog der Kirchenvater Petrus Chrysologus einer mystischen Deutung. Das Gold als wertvolles und reinstes Edelmetall verkörperte bei ihm den Messias, der Weihrauch die Vergeistigung des Schöpfungswerkes Gottes und die wohlriechende Myrrhe die Hingabe des Lebens Jesu.

Erst um 1375 entstand die Legende von den heiligen drei Königen, mit denen der Mönch Johann von Hildesheim deutlich machen wollte, dass sogar Könige als die höchsten Herren vor dem Kind in der Krippe niederknieten. Sie bekamen die Namen Caspar, Melchior und Balthasar.

In katholisch geprägten Landschaften erfreuen sich um den Dreikönigstag die Sternsinger großer Beliebtheit. Auch unter evangelischen Christen pflegt man diesen Brauch seit einiger Zeit. Mit Kreide wird dabei an die jeweilige Haustür 20*C+M+B+17 geschrieben. Ursprünglich standen die drei Buchstaben für die heiligen drei Könige. Seit längerem aber wird ihnen eine andere Sinngebung beigelegt: "Christus mansionem benedicat" (Christus segne dieses Haus). Die Sternsinger sind mit der Absicht unterwegs, die Freude über die Geburt Christi in unsere Häuser zu bringen, damit wir ihn als das Licht der Welt erkennen mögen.

Die Magier als aufmerksame Beobachter des Himmels deuteten den von ihnen entdeckten Stern so, dass etwas Ungewöhnliches auf der Erde geschehen sein musste. Sie machten sich auf den Weg an diesen ihnen zunächst unbekannten Ort, folgten dem göttlichen Zeichen am Himmel und kamen im Stall von Bethlehem an.

Von den Magiern aus dem Morgenland lernen wir, dass wir uns am Beginn des neuen Jahres auch dann auf den Weg machen können, wenn uns das Ziel noch unbekannt ist. Das gilt auch für den Aufbruch zu neuen Einsichten und vor allem weg von der Angst, dass wir die vor uns stehenden Herausforderungen nicht bewältigen könnten. Aus den Erfahrungen der biblischen Magier geht hervor, dass auch uns Gottes Zeichen auf den noch unbekannten Wegen durch das kommende Jahr führen werden. Natürlich ist es jedem selbst überlassen, ob er diese Zeichen sehen und ihnen folgen mag, auf dass er gut an seinem selbst gesteckten Ziel ankomme.