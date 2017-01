Neuhardenberg unterstÃ¼tzt Luther-Projekt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) Amtsdirektorin Grit Brinkmann ist von den Gemeindevertretern in der jüngsten Sitzung einstimmig beauftragt worden, eine Vereinbarung zu unterzeichnen. Für das Netzwerkprojekt "Von Martin Luther zu Johann Sebastian Bach" des Kulturfördervereins Altfriedland soll ein Fördermittelantrag beim Kulturministerium gestellt werden. Inhalt der Vereinbarung ist, dass die Gemeinde das Projekt mit Fördermitteln in Höhe von 3000 Euro und mit einem Zuschuss von 500 Euro unterstützt und im Gegenzug einen Miet- und Betriebskostenanteil von 1500 Euro für die Bereitstellung des Klosters erhält. Auch in den vergangen Jahren waren ähnliche Projekte über Fördermittel und eigene Zuschüsse realisiert worden.