Auf und Ab in Brandenburgs KreiÃŸsÃ¤len

Im Helios-Klinikum von Berlin-Buch sind dem Unternehmen zufolge 220 Babys mehr als 2015 zuvor zur Welt gekommen - insgesamt 2988. "Wir verzeichnen jedes Jahr eine Zunahme der Geburtenzahlen, darauf sind wir sehr stolz", freut sich Chefarzt Professor Dr. Michael Untch. Dass die Jungen unter den Neugeborenen in der Überzahl sind, ist genauso eine statistische Fußnote wie die Tatsachen, dass der Juli als geburtenstärkster Monat gilt und die meisten Kinder im Klinikum Buch an Donnerstagen das Licht der Welt erblickten - nämlich 15,6 Prozent.

Im Juli ist auch am Helios-Klinikum in Bad Saarow (Oder-Spree) Hochzeit. 620 geborene Babys sind auch dort nach Aussagen von Chefarzt Dr. Jörg Schreier rekordverdächtig - 2015 waren es knapp 100 Entbindungen weniger. Schreier zufolge fängt auch das neue Jahr gut an: Bis zum Dienstag dieser Woche sind nach seinen Angaben bereits neun Neugeborene zur Welt gekommen. Grund zum Jubeln besteht auch am Ernst von Bergmann-Klinikum in Potsdam: Schon kurz vor Jahreswechsel feierte man dort einen Rekord - erstmals seit der Wende sind mehr als 2000 Babys geboren worden. Der Trend zeichnete sich schon beim Überspringen der 1000er Marke im frühen Sommer ab.

Nicht ganz so viele Kinder sind im Jahr 2016 im Carl-Thiem-Klinikum der kreisfreien Stadt Cottbus zur Welt gekommen - exakt 1164 Kinder bei 1129 Geburten. Das ist nach Aussagen des Klinikums eine deutliche Steigerung zum Vorjahr mit 1092 Babys bei 1053 Geburten.

In Brandenburg/Havel nutzt Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann (CDU) den Rekord von über 1000 Geburten im vergangenen Jahr als schlagkräftiges Argument gegen die vom Land geplante Kreisreform. "Unsere Stadt wächst und ist wieder attraktiv für die Brandenburgerinnen und Brandenburger und für Zuzügler, insbesondere Familien mit Kindern", kommentiert sie die Geburtenzahlen des vergangenen Jahres. Um die damit verbundenen Herausforderungen einer dynamischen Stadt bewältigen zu können, brauche die Stadt weiterhin alle mit der Kreisfreiheit verbundenen selbstständigen Entscheidungsrechte.

Bei den Gründen für die Entwicklung in den Geburtskliniken sind sich die Experten uneinig. Zunehmend sichere Jobs und eine weiterhin deutlich bessere Kita-Versorgung im Osten sind nach Ansicht von Sebastian Klüsener vom Max-Planck-Institut in Rostock auf jeden Fall mit ausschlaggebend.