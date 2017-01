Herbert KÃ¶fer in schwarzer KomÃ¶die

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Herbert Köfer, Jahrgang 1921, ist mit seiner Komödiantenbühne gern gesehener Gast in Strausberg und Umgebung. Am 18. Januar ist es wieder soweit, dann gastiert der beliebte Schauspieler um 19 Uhr mal wieder im Volkshaus Strausberg-Nord. "Ein gesegnetes Alter" heißt die schwarze Komödie von Curth Flatow, mit der Köfers Theaterteam derzeit unterwegs ist. Mit dabei sein werden neben anderen Köfers Ehefrau Heike, Uwe Karpa und Heidemarie Wenzel. Regie führt Klaus Gendries.

War mit seiner Komödiantenbühne schön mehrfach in Strausberg: Hier ist Herbert Köfer bei einem Auftritt in Begleitung von Angelika Mann.

Bei dem Stück geht es um den 90-jährigen Georg Neumann. Der wohnt seit 40 Jahren in einem Haus, das der Besitzer abreißen will. Neumann, alias Herbert Köfer droht daher der Rauswurf. Mit welchen Mitteln das verhindert werden soll, und wer dabei hilft beziehungsweise diesem Trachten im Wege steht, darum geht es in dem Stück.

Es ist einmal mehr eine Paraderolle für den Volksschauspieler Herbert Köfer, dem ganz offensichtlich ein Hang zum Komödiantischen in die Wiege gelegt worden ist. So arbeitete er nach dem Schauspielstudium in den ersten Nachkriegsjahren unter anderem auch am Kabarett Kleine Bühne, dem Vorgänger des Berliner Kabarett-Theaters Distel. Aber der heute fast 96-Jähriger kann weit mehr. Der Mime war 1952 der erste Sprecher der DDR-Nachrichtensendung Aktuelle Kamera, er war an verschiedenen Theatern engagiert, spielte in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen mit, arbeitete als Synchronsprecher, nahm Hörbücher und Musikstücke auf, darunter mit Frank Schöbel und Günter Pfitzmann, und tourt seit ein paar Jahren mit seiner Komödiantenbühne erfolgreich durch die Lande.

Kartenvorverkauf an allen bekannten Vorverkaufskassen und unter www.reservix.de