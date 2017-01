Familienfest bei und mit den PreuÃŸen

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Dieses Jahr wird das Beeskower Familienfest am 13. Mai auf dem Gelände des Sportplatzes stattfinden. Das teilt das Familiebündnis mit. Erstmals wird es mit dem Verein Preußen 90 gestaltet und den Namen "Familienfest und Preußen 90 Tag" heißen. "Nach dem Motto ,Das Familienfest zu Besuch bei SV Preußen 90' werden wir gemeinsam viele Höhepunkte und tolle Angebote für Familien schaffen", verspricht Koordinator Dieter Siegesmund. Das Familienfest werde wieder am Nachmittag stattfinden, der Preußen 90 Tag gehe jedoch bis in den späten Abend hinein. Die Versorgung organisiere kommerziell SV Preußen 90. "Aber die Planung für den Tag und die Öffentlichkeitsarbeit machen wir gemeinsam. Es wird auch wieder ein Bühnenprogramm geben, das die Mitglieder des Familienbündnisses organisieren", so Siegesmund.