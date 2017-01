240 geÃ¶ffnete Kirchen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) In den Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Oderland-Spree wird es in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum geben. Superintendent Frank Schürer-Behrmann stellte am Donnerstag das Jahresprogramm vor.

Jenseits des historischen Gedenkens will die Evangelische Kirche in Oderland-Spree den Thesenanschlag Martin Luthers in Wittenberg 1517 in diesem Jahr nutzen, die Kirchenmitglieder und andere Interessierte zur Auseinandersetzung mit wichtigen Inhalten der Reformation einzuladen. "Ziel ist es dabei, zum Gespräch über den evangelischen Glauben anzuregen, ihn zu erneuern und neue Zugänge zum Glauben zu finden. Auf diese Weise kann der Glauben einen wichtigen Beitrag zum Umgang mit aktuellen Fragen im persönlichen und gesellschaftlichen Leben leisten", betont Schürer-Behrmann.

In acht Regionen des Kirchenkreises laden die Kirchengemeinden gemeinsam zu sechs Gesprächsabenden ein, bei denen Themen der Bibel und der Reformation mit aktuellen Glaubens- und Lebensfragen verbunden werden. Unter anderem geht es um das Thema "Beziehungen gestalten - Von Freundschaft, Ehe, Familie und anderen Partnerschaften". Die insgesamt 48 Gesprächsabende finden im März und April in Bad Freienwalde, Beeskow, Frankfurt (Oder), Müllrose, Fürstenwalde, Woltersdorf Eisenhüttenstadt, Ziltendorf, Wiesenau, Neuzelle, Bad Saarow, Storkow, Friedersdorf, Reichenwalde, Selchow, Rehfelde, Altlandsberg, Strausberg, Müncheberg und Buckow statt. Die konkreten Termine sind auf der unten angeführten Internetseite zu erfahren.

Ein Schülerwettbewerb "Wie geht das Leben?" will junge Menschen im Bereich des Kirchenkreises anregen, über eigene, aber auch scheinbar fremde Lebenswerte nachzudenken. Er richtet sich an Schüler der 1. bis 13. Klasse und wird vom brandenburgischen Bildungsministerium unterstützt.

Am 24. Juni werden fünf Tauffeste stattfinden: in der Stadtpfarrkirche Müncheberg, am Werlsee in Grünheide, am Scharmützelsee in Diensdorf, auf der Insel Ziegenwerder in Frankfurt an der Marienkirche in Wriezen. Die Einladung richtet sich an Kinder und Erwachsene.

Am 31. Oktober als eigentlichen Jubiläumstag sollen Festgottesdienste an wichtigen Orten gefeiert werden. Es wird laut Schürer-Behrmann angestrebt, dass die 240 historischen Dorfkirchen im Kirchenkreis an diesem Tag von 15 bis 17 Uhr für Andachten geöffnet sind. Im Anschluss soll es in den Kirchen Begegnungen zwischen den Mitgliedern der evangelischen Gemeinden und Nachbarn in den Orten geben.

Aktuelle Informationen unter www.2017-oderland-spree.de