Besondere Momente festgehalten

Wulkow b. Boo├čen (MOZ) Booßen (MOZ) Der Ökospeicherverein in Wulkow will mit einer Aktion über das Internet Bestellungen sammeln, um eine Broschüre mit historischen Aufnahmen von Horst Wiese drucken zu lassen.

Markttag in Wulkow: Das Bild zeigt das bunte Treiben in den 90er-Jahren. © Horst Wiese

Horst Wiese gilt als fotografischer Chronist der Region. Auch in Wulkow, im Dorf und rund um den Speicher, hat er in den 90er Jahren Hunderte Fotos gemacht. Der Ökospeicherverein will diesen wertvollen Schatz nicht ungenutzt lassen. Eine Broschüre soll mit den historischen Aufnahmen gedruckt werden. Die kommt aber nur zustande, wenn genug Menschen Interesse daran zeigen und fleißig vorbestellen.

Um den Druck zu finanzieren, müssen sich jetzt Interessenten melden und die Broschüre ordern. "Kommen genug Bestellungen zusammen, lassen wir sie drucken. 100 wären gut", erklärt Fred Pilarski. 73 Menschen hätten sich bereits im Internet registriert, wollen das Heft für zehn Euro pro Stück erwerben. "Bislang völlig unverbindlich", wie Pilarski versichert. Denn bezahlt wird erst, wenn die Broschüre gedruckt ist. Grund für diese Herangehensweise ist das finanzielle Risiko, das der Verein gering halten möchte. Kommen nicht genug Bestellungen zusammen, wird nichts gedruckt und niemand muss etwas zahlen. "Aber das wäre sehr schade."

Horst Wieses Fotoarchiv soll an den Verein übergehen. Um einen großen Teil der Summe für die Aufnahmen zu finanzieren, wird die Broschüre gedruckt, die Fred Pilarski vom Ökospeicherverein gestalten wird. Dafür werden Hunderte Negative aufbereitet. Eine Übersicht konnte sich Pilarski bereits mit einigen gedruckten Exemplaren verschaffen. "Wir wollen sie für einen fairen Preis erwerben, denn die Bilder haben nicht nur für uns, sondern auch für Horst Wiese einen großen Wert", sagt Pilarski.

Bei vielen Veranstaltungen im und am Speicher, sowie bei Dorffesten war der heute 85-jährige Wiese mit seiner Kamera dabei. Das Besondere an seinen Aufnahmen sei, dass sie nicht ins-zeniert worden sind. "Die Bilder sind nicht gestellt, sondern wirken ganz natürlich", sagt Fred Pilarski. Wiese habe ein gutes Auge für die stillen Momente, die das Dorfleben sehr realistisch abgebildet hätten. "Er schaute den Menschen ins Gesicht, hat besondere Momente festgehalten. Darin werden sich viele Dorfbewohner wiedererkennen." Es sei zudem auch witzig, die Frisuren von so manchem in den 90er Jahren zu sehen - Dauerwelle und Schulterpolster inklusive. Außerdem entdecke man auf vielen Bildern auch so manch bekanntes Gesicht wieder. Die Aufnahmen sind ein Stück Zeitgeschichte des Ortes, denn in den Jahren nach der Wende erlebte Wulkow auch einen großen Aufschwung.

60 Seiten soll die Broschüre umfassen. Der Ökospeicherverein wird, sobald genug Vorbestellungen eingegangen sind, etwa 200 Stück produzieren, die dann auch im Speicher gekauft werden können. "Vielleicht nimmt auch der Friedersdorfer Kunstspeicher ein paar in Kommission - aber das müssen wir erst noch erfragen", sagt das Vereinsmitglied. Je nachdem, wie die Nachfrage ist, können dann auch mehr produziert werden.

Vorbestellungen per Mail bis 15. Januar an presse@ oekospeicher.de. Bitte Rechnungs- und Lieferadresse mit angeben.