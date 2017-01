Helme schÃ¼tzen auch im Dunkeln

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Die Freiwillige Feuerwehr Wriezen ist ihrem Ziel, den bei der Jahreshauptversammlung 2016 beklagten Investitionsstau aufzulösen, einen Schritt nähergekommen: 140 neue Helme hat die Stadt an die Wehr übergeben.

Mit einer Taschenlampe präsentiert Ortswehrführer Robby Menzel eine moderne Eigenschaft an einem der neuen Feuerwehrhelme. Er hält den Lichtkegel direkt auf die mintgrüne Beschichtung. Im Dunkel des Abends wird nun eine grüne Fläche darauf sichtbar. "Die Helme reflektieren Licht, wenn es auf sie gerichtet wird", sagt der Wriezener Ortswehrführer. Gerade bei Einsätzen in der Dunkelheit sei das für den Schutz der eigenen Leute wichtig, so Menzel.

Über die neuen Helme freuen sich die Einsatzmitglieder, aber bei vielen anderen Fragen tappen sie noch immer im Dunkeln. "Die neuen Helme sind ein Anfang", sagt Stadtbrandmeister Thomas Keil. Trotzdem fehle es an anderer Schutzausrüstung und Technik, so Keil. Etwa bei den Stiefeln oder der Schutzkleidung. Die Stiefel wurden teilweise über Generationen getragen und seien für die Einsatzkräfte kaum noch zumutbar, so Keil. Derzeit sei die Wehr dabei, sich für ein neues Modell zu entscheiden, sagt der Stadtbrandmeister.

Seit der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr im vergangenen Jahr ist klar: Bei der Anschaffung der Materialen hat sich im Laufe der Jahre ein Investitionsstau ergeben. Nun, fast ein Jahr später, gibt es noch immer zahlreiche Lücken im Einsatzkleidungskonzept für die neun Wehren der Kommune. Auch Schritte für die Erstellung einer Gefahren- und Risikoanalyse und eines Gefahrenabwehrplans gibt es laut Keil noch keine. "Meines Wissens gibt es einen solchen Plan und eine solche Analyse nicht", sagt der Feuerwehrmann. Von Seiten des Brandschutzträgers, der Stadt, gab es auf die gleiche Frage keine Stellungnahme. Thomas Keil sieht in der Erstellung einer Gefahren- und Risikoanalyse eine umfassende Aufgabe. "Ich habe die Erstellung eines solchen Plans für das Amt Barnim-Oderbruch mit begleitet und gesehen, wie viel Arbeit und Zeit es dafür braucht." Trotzdem sei es eine Aufgabe, die vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, so Keil.

Und das Thema ist aktueller denn je, sagte Peter Sperr (FDP) in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Dort erkundigte sich der Ortsvorsteher Altwriezens/Beauregards, wie es um die Erstellung eines Gefahrenabwehrplans für Wriezen stehe. Gerade vor dem Hintergrund des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt hafte die Frage nach Sicherheit in den Köpfen der Leute. "Sind wir gegen eine solche Situation gewappnet?", fragte der Altwriezener. "Da fragen Sie am besten ihren Ortswehrführer", entgegnete Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos). Solche Katastrophen seien "eine neue Herausforderung, der sich unsere gesamte Gesellschaft stellen müsse", fügte er hinzu. Zudem verwies Siebert auf den Katastrophenschutz des Landkreises.

SPD-Fraktionsvorsitzende Jut-ta Werbelow schlug vor, den Tagesordnungspunkt Feuerwehr im zuständigen Ausschuss zu thematisieren. "Können wir einen Bericht der Feuerwehr oder eine Besichtigung organisieren?", wollte die Vorsitzende des Ausschusses für Gewerbe, Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Landwirtschaft und Tourismus (Gosult) wissen. "Die Sachen werden vorgetragen, aber nicht im Januar", sagte der Bürgermeister. "Das Votum der Feuerwehr wird durch den Stadtbrandmeister erfolgen", führte das Stadtoberhaupt weiter aus und nannte als zeitliche Orientierung das Ende des ersten Quartals.