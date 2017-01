Neuer Cheftrainer soll heute kommen

artikel-ansicht/dg/0/

F├╝rstenwalde (MOZ) Der neue Cheftrainer beim Fußball-Regionalligisten FSV Union Fürstenwalde ließ noch auf sich warten. So startete der Aufsteiger am Donnerstag weiter unter der Regie von Interims-Coach Peter Heinrich in die Vorbereitung.

"Ich werde aber nicht neuer Cheftrainer", sagte Peter Heinrich, der eigentlich Sportlicher Leiter beim derzeitigen 15. der Regionalliga Nordost ist. Wenige Tage vor dem Rückrundenstart am 18.Dezember mit dem sensationellen 4:1-Heimsieg gegen den BFC Dynamo war Heinrich nach der Trennung von Cheftrainer Achim Hollerieth (inzwischen bei Liga-Kontrahent TSG Neustrelitz auf der Bank) eingesprungen. Der Sportliche Leiter wird aber ab heute wieder seiner eigentlichen Arbeit nachgehen können. Denn: "Wir hoffen, dass wir dann die entsprechende Unterschrift bekommen", erklärte Union-Manager Sven Baethge.

Das erste Training im neuen Jahr, bei dem 18 Spieler des FSV Union anwesend waren, begann am Donnerstagvormittag mit einer lockeren Eingewöhungsstunde, zu der eine Laufeinheit und ein Spielchen von zwei Teams auf schneebedecktem Rasen gehörten. Gefehlt haben am ersten Trainingstag nur Christian Mlynarczyk (Arbeit) und Arbnor Dervishaj (krank). Dafür war mit Offensiv-Akteur Robert Feik(28) ein Probespieler aus Baden-Württemberg dabei, der früher unter anderem in Freiburg, Reutlingen, Griechenland, Ungarn und Zypern kickte.

Bis zu ihrem scharfen Regionalliga-Start in diesem Jahr am 5.Februar beim ZFC Meuselwitz haben die Fürstenwalder bisher fünf Testspiele vorgesehen. Wenn nicht für Sonnabend und Mittwoch kurzfristig Partien zustande kommen, geht es am 14.Januar (14 Uhr) daheim gegen DJK Schwarz-Weiss Neukölln los. Danach folgen Auswärtsspiele am 18.Januar (18.30Uhr) gegen SV Lichtenberg und 21.Januar (14 Uhr) gegen Tennis Borussia Berlin. Vier Tage später (25.1., 18.30Uhr) kommt mit Germania Schöneiche ein weiterer Oberligist in die Bonava-Arena, ehe es am 28.Januar (14Uhr) zu Blau Weiß Berlin geht.