Stolz auf sein neues PrÃ¤sidenten-Amt

Bad Saarow (MOZ) Einen rhetorischen Rundumschlag zu Russland, zur EU und zum Wesen von Politikern haben rund 100 Gäste am Mittwoch im Scharwenka-Kulturforum in Bad Saarow erlebt. Linke-Spitzenpolitiker Gregor Gysi erhielt für seinen Auftritt donnernden Applaus.

Es sind nur wenige Fragen, die Moderator Wolf D. Hartmann seinem Gast stellen kann. Gregor Gysi kommt in seinen Ausführungen nahtlos von einem Thema zum nächsten, und er liefert selber das beste Beispiel für seine These, die er gleich zu Beginn aufstellt. "Ich bin Politiker, ich erzähle Ihnen sowieso, was ich will, unabhängig davon, was Sie mich fragen", sagt er.

Ein kritisches Interview ist ohnehin nicht Ziel der Veranstaltung, sondern ein lockerer Talk im Rahmen der Reihe "Hör mal zu". Hartmann hatte den Auftritt von Gysi organisiert, als er diesen vor Monaten mit seinem von Gertrud Zucker illustrierten satirischen "Lexikon der Russophobie" bekannt machte. So geht es im Scharwenka-Kulturforum um das Verhältnis von Deutschland und Russland, aber auch um vieles mehr - und Gysi erzählt, was er eben will. Mit seinen bekannten rhetorischen Fähigkeiten zieht er das Publikum in seinen Bann, und immer wieder erntet er auf seine zugespitzten Argumentationen zustimmendes Gemurmel aus dem Saal.

Der im Dezember frisch gewählte Präsident der Europäischen Linken (Gysi scherzhaft: "Darauf bin ich stolz, denn ich war vorher schon oft Vorsitzender, aber noch nie Präsident von irgendetwas") kritisiert die Verteidigungspolitik der Nato und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Er wirbt für ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis im Bund und prophezeit Kanzlerin Merkel ein Ende wie einst Helmut Kohl. "Der hat damals gewartet, bis er abgewählt wurde, statt zwei Jahre vorher mit Glanz und Gloria zu gehen. Merkel macht nun den selben Fehler", sagt er und macht dieses Festhaltenwollen an der Macht als allgemeines Phänomen von Politikern aus.

Dann galoppiert er weiter durch die politischen Themen. "Die EU ist Mist, aber wir müssen sie trotzdem retten", fordert er, kündigt fünf Gründe dafür an, und ehe er sie nennt, referiert er über seine Bundestagskandidatur in seinem Berliner Wahlkreis Treptow-Köpenick.

Im Nu ist eine knappe Stunde vorbei, und Gysi muss weiter zu einem Neujahrsempfang nach Frankfurt. Gerlinde Stobrawa, die Leiterin des Scharwenka-Forums, überreicht ihm ein Plakat der Veranstaltung. "Damit wollten wir für Ihren Besuch werben, aber noch ehe wir es aufgehängt hatten, war der Saal schon ausverkauft", sagt sie. Ein persönliches Geschenk erhält Gysi von Illustratorin Gertrud Zucker - eine Zeichnung, die die Bad Saarowerin einst als Karikatur über ihn anfertigte.