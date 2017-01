Nach Berlin nur per S-Bahn

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Seit Donnerstag steigen am Bahnhof Erkner noch mehr Pendler um als sonst. Denn die Bahn hat ab 9.30 Uhr den Regionalexpress-Verkehr zwischen Erkner und Berlin unterbrochen. Die Züge verkehren nur zwischen Erkner und Frankfurt, in Erkner müssen die Fahrgäste in die Züge der S-Bahn umsteigen. Die Einschränkung wird in der Nacht zum Montag, um 2.45 Uhr, aufgehoben; einzelne Züge in der Nacht fahren aus Berlin über den Bahnhof Lichtenberg nach Erkner. Als Grund nennt die Bahn Oberleitungsarbeiten in Rummelsburg.