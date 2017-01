Freude Ã¼ber Ankunft der Heiligen KÃ¶nige

artikel-ansicht/dg/0/

Wer das große Gebäude des Seniorenheims auf dem Zeisigberg betritt, sieht gleich am Eingang ein beeindruckendes Kunstwerk. Der Stall von Bethlehem mit den Heiligen drei Königen samt Maria, Joseph und Jesus ist der Blickfang. "Wir bauen sie jetzt Jahr zur Adventszeit auf, sie ist wirklich wunderschön", freute sich Ilona Kludt von Gut Zeisigberg.

Viel zu tun hat derweil Pater Georg Langosch von der russisch-orthodoxen Kirchengemeinde, deren Gotteshaus in Brieskow-Finkenheerd steht. Dort wird heute mit einem Gottesdienst, einer Vesper, Heiligabend gefeiert. Und am Wochenende wird der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag begangen.

Doch wann ist denn nun Weihnachten? Bei aller Ökumene gibt es da bei evangelischen, katholischen und orthodoxen Gemeinden deutliche Unterschiede. Weihnachten ist der 25. Dezember, ist sich Müllroses Pfarrer Matthias Hirsch sicher. Die drei Weisen aus dem Morgenland waren an diesem Datum noch unterwegs, sie erreichten Bethlehem am 6. Januar. In der evangelischen Kirche habe Martin Luther die Blicke hin zu Jesus Christus gelenkt, erläuterte Mathias Wohlfahrt aus Ziltendorf. Heute rufen Protestanten nicht mehr Heilige wie die Weisen aus dem Morgenland an, "wohl aber können sie uns auch jetzt als Vorbilder dienen", erläuterte Mathias Wohlfahrt. In der katholischen Kirche geht man es salomonischer an, Weihnachten wird auch dort am 25. Dezember gefeiert, der Drei-Königs-Tag ist aber auch für römisch-katholische Christen wichtig. Schließlich werden die Gebeine der Heiligen Könige im Kölner Dom aufbewahrt und der 6. Januar ist stets Höhe- und Abschlusspunkt der jährlichen Sternsinger-Aktion. Heute finden in den Kirchen Messen zum Dreikönigsfest statt, in Beeskow wird um 8.30 Uhr das Hochfest der Erscheinung des Herrn gefeiert.

Es gibt viele Darstellungen jener Szene, in der die Heiligen drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar das neugeborene Jesuskind ehrten. Doch richtig ist, dass die Namen und die Geschenke in der Bibel nicht erwähnt werden. Der Evangelist Matthäus berichtet folgendes: "Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, kamen die Weisen vom Morgenland gen Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, um ihn anzubeten." Wie wir heute wissen, starb König Herodes siebzigjährig im Jahr 4 vor unserer Zeitrechnung. Moderne Astrologen haben ausgerechnet, dass sich die Planeten Jupiter und Saturn im Jahr 7 v. Chr. drei mal vereinten: Ende Mai, Anfang Oktober und Anfang Dezember.

Im Morgenland haben Magier den Himmel vor rund 2000 Jahren aufmerksam untersucht. Ein entscheidendes Dokument lagert im Archiv des Vorderasiatischen Museums in Berlin. In Keilschrift wird dort berichtet, wie babylonische Sterndeuter eine Annäherung der Planeten Saturn und Jupiter im Jahre 7 v. Chr. beobachteten. "Konjunktion" nennen die Astrologen eine solche Berührung der Himmelskörper, die für den menschlichen Betrachter wie ein einziger leuchtender Stern erscheint. Drei weitere Tafeln, die heute in London lagern, berichten ähnliches. Doch im Zentrum steht die Berliner Keilschrift. Hat man dort quasi ein Protokoll des Sterns von Bethlehems? Von Rom bis New York interessiert man sich für die etwa handflächengroße Tafel mit der Registriernummer VAT 290. Nachdem der erste "Stern" am 29. Mai aufleuchtete, sahen die Babylonier ihre Berechnungen bestätigt. Nach einer mehrwöchigen Reise hätten sie Jerusalem erreichen können und sich dann bei Herodes erkundigt, wo denn der neugeborene König sei. Denn ein leuchtender Stern galt stets als Zeichen der Ankunft eines mächtigen Herrschers.

Sicher ist richtig, dass die Keilschrift nicht berichtet, dass die Magier in der Tat nach Jerusalem gereist sind. Doch gesichert ist durch die Berliner Tonfall, dass Sternendeuter genau dieses Aufleuchten eines Sternes über dem heutigen Israel protokolliert haben. Und es war nach damaligen Brauch üblich, eine Expedition auszurüsten, um dem neuen König zu huldigen.