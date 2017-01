Ab 16. Januar erneut Vollsperrung der LehnitzstraÃŸe

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Allein die Witterungsbedingungen werden es letztlich entscheiden. Nicht ab 9. Januar, wie ursprünglich geplant, sondern erst ab 16. Januar sollen die Bauarbeiten in der Lehnitzstraße wieder aufgenommen werden. So teilt es jetzt die Stadtverwaltung mit. Je nach Wetterlage kann sich der Termin aber auch noch weiter nach hinten verschieben.

Alles in einem: Die südliche Einmündung des Lindenrings wird während des nächsten Bauabschnnitts der Lehnitzstraße alleinige Aus- und Zufahrt für den Lindenring zugleich. © Friedhelm Brennecke/OGA

Viel Zeit lassen können sich die Bauleute aber nicht. Denn auch der grundhafte Ausbau der Krebststraße ist noch für dieses Jahr geplant, und zwar in der Zeit von Mitte März bis Ende Oktober. Zunächst soll es aber mit dem zweiten Bauabschnitt der Lehnitzstraße zwischen Krebststraße und der südlichen Einfahrt des Lindenrings sowie dem dritten Teilbauabschnitt zwischen der südlichen Zufahrt zum Stadtwerkegelände und der Lkw-Hauptzufahrt von Takeda weitergehen. In diesen Abschnitten ist die Straße voll gesperrt.

Das bedeutet abermals, dass die Lehnitzstraße wieder nicht durchgängig befahrbar sein wird - bis Ende dieses Jahres. Denn solange sollen sich die Arbeiten hinziehen. Sie dauern vor allem deshalb so lange, weil das komplette Leitungs- und Rohrnetz erneuert werden muss.

Auf folgende Umleitungen müssen sich die Anlieger einstellen: Die Zufahrt zu den Stadtwerken, zum Lindenring und zum Parkplatz des Landratsamtes erfolgt dann ausschließlich über die Heinrich-Byk-Straße.

Die Ein- und Ausfahrt zum und vom Lindenring ist dann nur noch über die südliche Einmündung zur Lehnitzstraße möglich. Von dort geht es dann über die Privatstraße am Häuserblock Nr. 16 bis 19 weiter. Dadurch bleibt der westlich davon gelegene Teil des Lindenrings wie gehabt Einbahnstraße. An der Fahrtrichtung von Nord nach Süd ändert sich nichts. Anlieger sollten aber beachten, dass in den Einmündungsbereichen der Privatstraße zum Lindenring und weiter Richtung Lehnitzstraße Halteverbote angeordnet werden.

Die Zufahrt zu Takeda, zu Rewe und zum Gewerbehof an der Lehnitzstraße 73 erfolgt während der genannten Bauabschnitte ausschließlich aus südlicher Richtung, nämlich über die Kreuzung André-Pican-Straße, Saarlandstraße.

Der erste Teilabschnitt der Lehnitzstraße zwischen Lindenring und der nördlichen Zufahrt zu Takeda wurde unter Vollsperrung bereits vom 6. Juni bis 24. November 2016 ausgebaut.

