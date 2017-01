Waldsiedlung kommt auf Denkmalliste

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die ehemals abgeriegelte Waldsiedlung bei Bernau, in der sich die Führungsriege der SED verschanzte, soll noch in diesem Jahr unter Schutz gestellt werden. Derzeit wird geprüft, wie viel Originalsubstanz des heute von einer Klinik genutzten Geländes noch vorhanden ist.

Ralph Paschke, zuständiger Dezernatsleiter im Landesdenkmalamt, rechnet noch in diesem Jahr mit der Unterschutzstellung der als Wandlitz bekannten Siedlung am Rande von Bernau. Dort hatte sich Ende der 50er-Jahre die SED-Führung ein streng bewachtes Dörfchen mit zwei Dutzend Häusern, Tennisplatz, Hallenbad und Casino errichten lassen. Kurz vor dem Fall der Mauer 1989 sorgten 650 Servicekräfte für das Wohl der Mitglieder des SED-Politbüros und ihrer Familien.

Nach der Wende wurden die Sicherungsmauern schnell abgerissen und ein Klinikbetreiber übernahm das Gelände, um dort die inzwischen renommierte Waldklinik zu errichten. Eine Unterschutzstellung erschien damals politisch heikel. Es bestand die Befürchtung, dass damit eine Pilgerstätte für die Spitze des Regimes entstehen könnten, während in der DDR vernachlässigte historische Gebäude nicht unter Schutz standen, ganz zu schweigen von Gedenkstätten für die Verfolgten des Regimes.

Vergangenen Herbst erklärte Paschke auf Nachfrage, dass inzwischen wohl zu viele Veränderungen in der Waldsiedlung vorgenommen worden seien, um das Gelände unter Schutz zu stellen. Ein Artikel dieser Zeitung vom September löste dann jedoch eine neue Überprüfung des Standortes aus, erklärte der Referatsleiter am Donnerstag. Es gab eine erste Begehung des frei zugänglichen Terrains, gefolgt von einer zweiten mit dem Klinikbetreibern, bei dem auch das Innere einzelner Häuser in Augenschein genommen wurde. Anschließend reisten die Experten für Gartendenkmäler vom Landesdenkmalamt in Wünsdorf nach Bernau.

Laut Paschke wird jetzt das Material gesichtet. Außerdem wird im Landeshauptarchiv und im Bundesarchiv nach der Geschichte, den Architekten und der baulichen Veränderungen bis hin zum Abriss der Mauern geforscht.

Nach jetzigen Erkenntnissen könnte das ganze Ensemble unter Schutz gestellt werden. Dazu soll es Gespräche mit der Stadt Bernau zum Erlass einer Denkmalsatzung geben. Als eingetragene Einzeldenkmale wären darüber hinaus das ehemalige Wachhaus und das Wohnhaus des früheren SED-Chefs Walter Ulbricht denkbar, erklärte Paschke. Dort sind beispielsweise noch Bücherregale erhalten. Geprüft werde noch, welche Bücher zum ursprünglichen Bestand gehörten.

Die Stadt Bernau hatte bereits vor Jahren nach ersten Diebstählen und Beschädigungen die noch vorhandenen Statuen der parkähnlichen Anlage sichergestellt, restaurieren lassen und in einer Galerie in der Innenstadt ausgestellt. Ob sie an ihren früheren Standort zurückkehren werden, sei noch offen.

Der Fraktionschef der Linken im Landtag, Ralf Christoffers, begrüßte die Pläne des Landesdenkmalamtes am Donnerstag. Seiner Meinung nach sollte dabei vor allem gezeigt werden, wie eine politische Elite durch Abschottung zum Verfall des Systems beiträgt. Auch Kulturministerin Martina Münch (SPD) sprach sich für einen Schutzstatus aus. Es gehe darum, DDR-Geschichte am authentischen Ort verständlich zu machen.