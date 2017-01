Das Wasser ist Hugos Element

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh√ľttenstadt (MOZ) Bis zum 8.Februar können die Leser der Märkischen Oderzeitung für ihre Athleten zur Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2016 in Oder-Spree stimmen. Die MOZ stellt in loser Folge alle Kandidaten vor. Heute: der achtjährige Eisenhüttenstädter Schwimmer Hugo Engelien.

Erfolgreich im Wasser: In der Landesbestenermittlung der Achtj√§hrigen setzte sich Hugo Engelien jeweils √ľber 50 Meter im Freistil, sowie in der Brust- und R√ľckenlage durch. Er h√§lt einen Pokal f√ľr die wertvollste Leistung in seiner Altersklasse. © Daniel Engelien

Der achtjährige Eisenhüttenstädter Hugo Engelien hat im Sommer zeitweise Deutschlands Bestenlisten in vier Schwimmstilen über 50 Meter angeführt. Zum Jahresende lag er noch in der Brust- und Kraul-Lage vorn, im Schmetterlings- und Rückenstil ist er jeweils Vierter in seiner Altersklasse. Bei der Landesbestenermittlung setzte er sich über 50 Meter jeweils im Freistil sowie in der Brust- und Rückenlage durch.

Hinter diesen Leistungen steckt ein ungewöhnliches Ausbildungsprogramm. Seit fast zehn Jahren praktiziert der Diplom-Sportwissenschaftler Harald Beige in der Eisenhüttenstädter Villa Hergesell ein Babyschwimmen. "Auf Anfrage der Eltern hatte ich die Baby-Sauna mit einem Babyschwimm-Programm und einem Entspannungsteil ergänzt", erzählt Beige. "Wir hatten Herrn Beige durch das Babyschwimmen kennengelernt und wollten unseren Sohn mit aufs Boot nehmen. Er sollte sich einige Zeit über Wasser halten können. Dabei strebten wir keine Schwimmkarriere an. Doch Hugo hat sehr viel Spaß im Wasser", erklärt seine Mutter Aline Engelien. Sie spielt bei der BSG Stahl Tennis und kommt aus einer ganz sportlichen Familie. Ihre Eltern Margitta und Bernd Engelien waren erfolgreiche Radsportler beim SC Dynamo Berlin, ihre Mutter unter ihrem Mädchennamen Teichert 1970 sogar zweimal im Dress der BSG Stahl DDR-Meisterin auf der Bahn. Vater Daniel Engelien spielt Basketball beim EBV 1971.

Bei so viel sportlicher Klasse im Umfeld ist es kein Wunder, dass Hugo Engelien seinen Sport ehrgeizig betreibt. Seit dem dritten Lebensmonat bewegt er sich intensiv im Wasser. Dass es nun ausgerechnet Schwimmen ist, hat sich laut Aline Engelien eher zufällig ergeben. Sein dreijähriger Bruder Egon hat ebenfalls das Babyschwimmen bestritten, doch ist sein Interesse im Wasser bei weitem nicht so ausgeprägt wie bei Hugo, er mag eher den Ball.

Obwohl Hugo viermal wöchentlich unter Harald Beige Schwimmtraining hat, will er meistens auch am Wochenende baden. Auch wenn im Urlaub eine Trainingspause ansteht, Hugo zieht es in die Schwimmhalle. "Da müssen wir auch schon mal sagen, jetzt ist genug. Aber so lange er Spaß daran hat, ist alles in Ordnung", erklärt Aline Engelien.

"Das Wichtigste ist, dass Hugo weiter großen Gefallen am Schwimmen hat", sagt auch Harald Beige. Zuerst habe er Hugo, der nebenbei ein- bis zweimal wöchentlich Basketball spielt, die Brustlage, dann Delphin, schließlich Rücken und Freistil beigebracht. "Dabei hat er nicht einmal Krafttraining bestritten. Wichtig ist eine hohe Technikentwicklung, schließlich macht er noch viele Fehler. Mit seinen Grundlagen sollte er weiter vorn mitschwimmen. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass ihm das künftig in allen Schwimmstilen gelingt."

Immerhin schwimmt Hugo bereits als Achtjähriger seinen gewiss nicht unsportlichen Eltern davon. "Kurzzeitig kann ich vielleicht noch mithalten, doch wenn es mehr als ein, zwei Bahnen sind, habe ich keine Chance da mitzukommen", erzählt Aline Engelien. Sie würde ihrem Filius auch keine Steine in den Weg legen, wenn er später konsequent die leistungssportliche Laufbahn einschlägt. "Die nächste Sportschule dafür wäre in Potsdam. Als Elternteil hofft man natürlich, dass das Kind in der Nähe bleibt. Vielleicht kriegen wir es auch eine Weile so hin, dass Hugo noch bei Herrn Beige übt. Bis jetzt haben wir das mit ihm gut händeln können."

Für Harald Beige steckt hinter dem Training mit Hugo sehr viel persönliches Interesse: "Ich betrachte für mich das Babysauna- und Schwimmprogramm aus wissenschaftlicher Sicht, als eine große Herausforderung. Dabei bin ich nach wie vor hoch motiviert und neugierig, die vielen neuen Methodiken und Möglichkeiten zu verfeinern und weiter zu geben." Mit Wettkämpfen indes will Harald Beige weiterhin sparsam umgehen, sie dienen eher der Motivation zum Training. Fortan schwimmt Hugo für die BSG Stahl Eisenhüttenstadt.

Hugos Engeliens Bestwerte: 50 Meter Delphin 0:44,69 min (4. der deutschen Bestenliste/25-m-Bahn), 50-Meter-Rücken 0:42,61 min (4. der Bestenliste/25-m-Bahn), 50-Meter-Brust 0:45,82 min (1. der Bestenliste/25-m-Bahn), 50-Meter-Brust 0:46,77 min (1. der Bestenliste/50-m-Bahn), 50-Meter-Kraul 0:35,90 min (1. der Bestenliste/25-m-Bahn), 50-Meter-Kraul 0:36,95 min (5. der Bestenliste/50-m-Bahn) und 100-Meter-Kraul 1:25,45 min (4. der Bestenliste/50-m-Bahn).