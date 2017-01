Durchmarsch bis zur Landesliga im Visier

artikel-ansicht/dg/0/

"Es funktioniert. Und wie!" Mike Birke jubelt. Inzwischen sind auch die hartnäckigsten Zweifler verstummt, die an Zeiten denken, da nicht nur die kleinen weißen Bälle durch die Trainingshalle flogen, sondern auch bittere Worte zwischen Alt und Jung. Dem kühnen Projekt, drei Generationen in einer Mannschaft zu vereinen, wird Respekt gezollt.

Im Sommer 2016 wirbelte er als Tischtennis-Abteilungsleiter gemeinsam mit Nachwuchstrainer Gerd-Peter Wulfmeier allerhand Staub auf: Die über viele Jahre etablierten Mannschaften des SV Woltersdorf, die mehr oder weniger erfolgreich in den Staffeln auf Kreisebene spielten, wurden völlig neu aufgestellt. Allen voran ein Team, das sich wieder auf Landesebene bewähren sollte. Die Idee - der äußerst talentierte Nachwuchs braucht neue Herausforderungen.

"Die Nachwuchsarbeit ist das A und O bei uns, sonst stirbt der Verein aus", sagt Mike Birke, der auch Mannschaftsführer dieses "Pilotprojekts" ist. Er möchte aus der einstigen Altherrentruppe ein leistungsstarkes Team formen, das spielerische Niveau heben und damit die Talente im Verein halten. "Ziel ist ganz klar die Landesliga", sagt er. In der kommenden Saison soll sich dann noch eine zweite Mannschaft in der 2. Landesklasse etablieren. Sein Traum ist es, neben Pneumant Fürstenwalde eine weitere Tischtennis-Hochburg für junge Spieler im Kreis aufzubauen: "Woltersdorf soll eine gute Adresse sein. Hier gibt es nicht nur Breiten-, sondern auch Spitzensport in Ostbrandenburg."

"Die Jungen fordern uns enorm", sagt Rosita Kermer, mit 70 Jahren die Älteste im Team. "Das hätte ich nicht gedacht und muss zusehen, am Ball zu bleiben." Sie selbst hat schon als junges Mädchen gemeinsam mit Erwachsenen in einer Mannschaft gespielt. Bei Einheit Dresden war sie eine der jüngsten Oberliga-Spielerinnen der DDR. "Das war eine große Ehre, und ich habe viel gelernt." Noch vor einem Jahr spielte sie in der Dresdner Stadtliga, die vom Niveau her der Verbandsliga in Brandenburg entspricht. Seit Jahren lebt sie in Schöneiche und wechselte nun zum SV Woltersdorf. "Die Landesklasse hat mich gereizt. Ich hätte nicht gedacht, dass die so stark ist."

Auch Franz Biesel spielt erst seit dieser Saison in Woltersdorf. "Mich reizte die Idee, mit jungen Spielern gemeinsam etwas aufzubauen. Man muss ihnen eine Chance geben, sich weiterzuentwickeln - und das funktioniert nicht in der Kreisliga."

Und was sagt die Jugend? "Wir verstehen uns alle prima", meint Marvin Harbsmeier. "Zwar geht es bei den Jugendlichen etwas lockerer zu, aber das ist schon okay." Sein gleichaltriger Mitstreiter Adrian Metzner hat die Erfahrung gemacht, dass die Gegner im Erwachsenenbereich oft unangenehm sind. "Die Älteren spielen oft unorthodox und mehr mit dem Kopf. Das ist schwer zu parieren, aber man stellt sich darauf ein."

Nun beginnt heute die Rückrunde. An deren Ende will die Woltersdorfer Mannschaft von Mike Birke Ende April den Aufstieg in die 1. Landesklasse feiern.