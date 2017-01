Flugobjekt sichergestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Aufmerksame Beamte des Polizeireviers Bad Belzig machten Dienstagnacht eine ungewöhnliche Beobachtung am Nachthimmel. Während der Streifenfahrt schwebte in ungefähr drei Metern Höhe ein besonderes Flugobjekt an ihnen vorbei. Nach kurzer Verfolgung konnte das Objekt, welches bereits zur Landung angesetzt hatte, eingefangen und nach Herkunft und Ziel seiner Reise befragt werden. Dies fiel den diensterfahrenen Beamten nicht schwer, da Absender und Telefonnummer hinterlassen wurden. Bei dem Flugobjekt handelte es sich um einen bunten Luftballon, an dem ein Zettel befestigt war. Der Ballon hatte seine Reise kurz vor Silvester aus Niedersachsen angetreten. Nach Auskunft der Familie, hatte der Sohn den Luftballon vom Weihnachtsmann erhalten und ihn auf Reisen geschickt. Die Familie wurde durch die Polizei über die "Sicherstellung" informiert. Der dreijährige Sohn war begeistert, dass gerade die Polizei seinen Luftballon gefunden hatte.