Wildtierpark-Verein sucht Vorsitzenden

Das Minipferd ist arg verschnupft, steht ganz apathisch da. Kommt nicht, wie üblich, angelaufen, um sich ein Leckerli abzuholen. So kennt der junge Berliner sein Patentier nicht. Besorgt ruft er Edith Witte an, fragt, ob er helfen, zusätzlich Medizin oder zumindest Geld spenden kann. Die Vereinsvorsitzende beruhigt den Tierpaten. Für das Minipferd werde gesorgt. Tatsächlich war es innerhalb weniger Tage wieder gesund.

"Die Vermittlung von und das Werben für Tierpatenschaften ist ein großer Teil unserer Vereinsarbeit. 2016 konnten wir dafür 2500 Euro verbuchen. Die gesamte Spendensumme für das vergangene Jahr liegt bei 4600 Euro", erzählt Edith Witte.

Als ausgebildete Buchhalterin führt sie akribisch die inzwischen 15 Ordner über Vereinstätigkeit und Finanzen. In den Dokumenten ist beispielsweise festgehalten, wer eine Tierpatenschaft für ein Jahr in welcher Höhe übernommen hat oder was von dem Patenschaftsgeld geleistet werden konnte.

"2016 konnten wir eine Tiertransportbox und einen Brutapparat anschaffen, damit Vogeleier und Jungvögel vor Krähen geschützt werden", berichtet Edith Witte. "Das Neueste, woran sich unser Verein beteiligt, ist das Gehege für Uhus. Für das Pärchen, das in Rostock in Quarantäne lebt, können, sobald die Vogelgrippe vorbei ist, Patenschaften übernommen werden", ergänzt Gloria Eichholz, die stellvertretende Vorsitzende.

Am liebsten werden Patenschaften für Erdmännchen, Füchse oder Waschbären übernommen. Schilder an den Gehegen künden vom Paten. Dadurch werden viele Besucher auf die Möglichkeit der Unterstützung aufmerksam, fragen nach und verschenken eine Patenschaft, die zwischen 50 und 300 Euro kostet. Die Paten besuchen ihre Tiere gern, so wie der junge Berliner das Minipferd.

Seit Vereinsgründung am 5.März 2002 ist die Germendorferin Edith Witte gemeinsam mit ihrem Mann Horst Mitglied. Sie wohnen am Birkenwäldchen, können beispielsweise die Gibbonäffchen singen hören. Mehr als 650 Tiere leben inzwischen im Park auf einer Fläche von etwa 69 Hektar. Die Anlage ist gewachsen, um Tiere, Freizeitattraktionen, einen Dinosaurierteil - auch Dank der Vereinsarbeit. "Da die Gründungsvorsitzende Daniela Freiheit nach Australien ging, habe ich mich 2004 breitschlagen lassen, den Vorsitz zunächst erst einmal zu übernehmen". Bis heute steht Edith Witte an der Vereinsspitze.

"Aber jetzt möchte ich aufhören, immerhin bin ich 75 Jahre. Nun sollten Jüngere ran. Deshalb suchen wir dringend eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Sonst müssten wir den Verein auflösen", verdeutlicht sie die Dramatik. Aus den eigenen Reihen erklärte sich niemand bereit, das Zepter von Edith Witte zu übernehmen. Die meisten aus Altersgründen.

"Eine junge Frau in unserem Verein würde prima passen, hätte das Zeug dazu. Doch sie orientiert sich beruflich neu, deshalb schafft sie es nicht, den Verein zu führen", bedauern Edith und Horst Witte sowie Gloria Eichholz, die wegen der Namensgleichheit mit dem Tierparkgründer auch nicht zur Verfügung steht. Zusammen bilden sie bislang den Vereinsvorstand. Zur nächsten Mitgliederversammlung Ende Februar oder Anfang März könnte diesmal statt der Planung fürs Jahr die Vereinsauflösung die Sitzung dominieren - ausgerechnet im Jahr des 15. Vereinsjubiläums.

Gegründet, um Möglichkeiten der Spendeneinwerbung für den von Horst Eichholz aufgebauten, privaten Tierpark zu schaffen, initiiert der Förderverein jährlich ab Ostern an jedem Wochenende ein kleines Programm mit Puppenspiel, Kindertheater mit Dudellumpi, Auftritten von Kindergarten- und Schulgruppen, Konzerten mit der Kreismusikschule oder auch mal Flamenco.

"Wir sind immer auf der Suche nach neuen Angeboten, die gut und dabei so kostengünstig wie möglich sind", sagt Gloria Eichholz, die sich um die Programmgestaltung kümmert. Höhepunkt ist das jährliche Tierparkfest am letzten Augustwochenende, bei dem unter anderem die Jungtiere des Jahres Namen erhalten. Die Hoffnung, noch jemanden für den Vereinsvorsitz begeistern zu können, haben sie nicht aufgegeben. Spezielle Kenntnisse über Tiere sind nicht notwendig.

"Es wäre doch sehr schade, wenn es mit unserem Verein so sang- und klanglos zu Ende ginge. Vielleicht findet sich jemand. Wir unterstützen selbstverständlich und bleiben Vereinsmitglieder", betonen Edith und Horst Witte sowie Gloria Eichholz.