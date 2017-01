BBAG bietet Sprachkurse an

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (Intern) Im Interkulturellem Zentrum "Getrud von Saldern" bietet die BBAG ab der kommenden Kalenderwoche für Interessierte diverse Sprachkurse an. Im Angebot wäre da u.a. Arabisch. Der Fortsetzungskurs ist für Teilnehmer geeignet, die erste Arabischkenntnisse mitbringen. Sprechen lernen steht im Vordergrund. Muttersprachlerin Soumia El Khaldi aus Marokko leitet den Kurs und berücksichtigt die Voraussetzungen. Zehn Termine werden ab Donnerstag, 12. Januar, jeweils um 17.30 Uhr angeboten. Noch ein Fortsetzungskurs: Französisch. Geringe Vorkenntnisse reichen aus, um an den zehn Terminen, ab Dienstag, 10. Januar, teilzunehmen. Englisch erlernen, auffrischen und trainieren ist in den Kursen A1 bis B1 möglich. "English for Speakers" findet ab Donnerstag, 12. Januar, um 17 Uhr statt. Ab Mittwoch, 11. Januar, wird der Anfängerkurs um 17.45 Uhr fortgesetzt. Alle Termine für Englisch finden zehn Mal statt. Auch im Programm Qigong. Sanfte harmonische Abläufe kräftigen den Körper, machen ihn geschmeidiger und reduzieren Stress. Frank Katschemba gibt sein Wissen am Dienstag, 10. Januar, ab 17.30 Uhr und 17.30 Uhr weiter. Information und Anmeldung telefonisch unter 03381/222988.