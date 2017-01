ReinigungsgebÃ¼hren gestiegen

artikel-ansicht/dg/0/

Deutlich teurer als in den Vorjahren fallen seit diesem 1. Januar die Winterdienstgebühren in der Stadt aus.

Foto: /ArchivNierhaus © MZV

Demnach müssen seit 1. Januar dieses Jahres laut angepasster Satzung für die Straßenreinigung je Frontmeter in der Reinigungsklasse A 1 (Reinigung zweimal wöchentlich) jährlich 8,40 Euro, in der Reinigungsklasse A2 (Reinigung einmal wöchentlich) 4,20 Euro und in der Reinigungsklasse B (Reinigung 14-tägig) 2,10 Euro entrichtet werden.

Noch deutlich höher machen sich die Kosten für den Winterdienst bemerkbar. So beträgt die Benutzungsgebühr für die Winterwartung je Frontmeter jährlich in der Reinigungsklasse W 1 (Straßen der Dringlichkeitsstufe 1) 1,71 Euro, in Reinigungsklasse W 2 (Straßen der Dringlichkeitsstufe 2) 1,66 Euro und in der Reinigungsklasse W 3 (Straßen der Dringlichkeitsstufe 3) 1,61 Euro was mehr als doppelt so viel an Kosten bedeutet. Gerechnet wird hier mit 35 Kalendertagen. Insgesamt müssen Grundstückseigentümer im Vergleich zu bisher mit etwa 27 Prozent mehr an jährlichen Kosten für Straßenreinigung und Winterdienst rechnen.

Begründet wird die Anpassungder Straßenreinigungs- und Gebührensatzung unter anderem mit höher prognostizierten Kosten für die Fremdleistungen Straßenreinigung und Winterdienst sowie gestiegenen Personalkosten der Verwaltung aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Die Gebührensätze im Überblick

GebührenartGebührensatz 2016Gebührensatz 2017Differenz

Straßenreinigung

Reinigungsklasse A 1 7,70 €8,40 €+0,70 €

Reinigungsklasse A 2 3,85 €4,20 €+0,35 €

Reinigungsklasse B 1,92 €2,10 €+0,18 €

Winterdienst

Reinigungsklasse W 1 0,77 €1,71 €+0,94 €

Reinigungsklasse W 2 0,75 €1,66 €+0,91 €

Reinigungsklasse W 3 0,73 €1,61 €+0,88 €