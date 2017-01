Teammanager des SV Lindow-Gransee im Interview

artikel-ansicht/dg/0/

Herr Schmidt, die Mannschaft hatte drei Wochen spielfrei. Ist die Winterpause zu kurz gewesen oder störte sie eher den Rhythmus?

Ich denke nicht, dass sie zu lang war. Im Gegenteil. Die Spieler brauchten diese Auszeit nach der anstrengenden Hinrunde. Für den Rhythmus spielte die Pause keine Rolle. Solche Phasen nutzt man immer, um zu regenerieren und Kräfte zu sammeln. Nun sind alle heiß, um weiterzumachen. Die Mannschaft ist in sich stimmig und hat Lust, weiterhin anzugreifen. Platz drei ist eine gute Position für uns.

Warum?

Es ist einfacher, die Gegner zu jagen, als gejagt zu werden. Das ist in jedem Sport so.

Kann diese gute Platzierung verteidigt werden?

Dass wir in der Lage sind, oben mitzuspielen, sieht man. Wenn wir jetzt das Ziel ausgeben würden, irgendwo im oberen Drittel ankommen zu wollen, wäre das sicherlich zu heftig. Wir dürfen es mit dem Understatement auch nicht übertreiben.

Also blasen die Granseer zwei Jahre nach dem Titelgewinn zum Angriff?

Das nun auch nicht gleich. Alle haben gesehen, dass wir Volleyball spielen können. Wir freuen uns auf eine tolle Rückrunde. Alle sind happy, wenn wir in der Region ankommen, wo wir jetzt stehen. Auf die Tabelle gucken wir aber sowieso nicht. Höchstens drei Mal am Tag. Kleiner Scherz.

Zuletzt gelangen sechs Siege am Stück. Geht es so weiter?

Es lief richtig gut und hat großen Spaß gemacht, dieser Mannschaft zuzugucken. Dennoch müssen wir die Konzentration hochhalten, um auch am Ende des Tages da zu stehen, wo wir jetzt sind. Es kann auch ganz schnell in die andere Richtung gehen.

Sehen Sie diese Gefahr tatsächlich?

Mein größter Wunsch ist, dass wir verletzungsfrei bleiben. Eine Sache, eine Krankheit, eine Verletzung kann dich aus der Spur bringen. Ein Gewitterschauer kurz vor der Ernte darf in unserer Sportart nicht kommen. Die Tabelle sieht recht eindeutig aus. Dennoch bleibt es dabei, dass jeder jeden schlagen kann.

Gilt das auch für den nächsten Gegner Bocholt?

Ja, theoretisch können wir am Sonnabend dieses Auswärtsspiel verlieren. Da gibt es genug Beispiele aus der Hinrunde. Tabellenführer Mitteldeutschland hat in Braunschweig einen Punkt abgegeben, Schlusslicht Schöneiche bei Aligse gewonnen. Die 2. Bundesliga hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt. Die Qualität hat noch einmal angezogen. Hätte mir jemand vor der Saison gesagt, dass wir Dritter nach der Hinrunde sind, hätte ich das unterschrieben.

Aus den ersten drei Spielen holte das Team nur drei Punkte. Haben Sie sich zu diesem Zeitpunkt Sorgen gemacht?

Nein. Am Anfang haben alle gesehen, dass die Mannschaft noch nicht eingespielt war. Die Harmonie war noch nicht da. Die ersten Gegner hatten es deutlich leichter, uns zu ärgern. Wer länger im Volleyball unterwegs ist, hat aber das Potenzial gesehen. Es ist trotzdem eine Kunst, das in der Summe auf das Feld zu bringen. Das liegt an den Trainern, die aus den guten Typen eine Einheit gemacht haben. Nun stehen wir zurecht so weit oben.

Am 4. Februar steht das Verfolgerduell gegen Giesen an. Eine richtungsweisende Partie?

Klar. Dieses Spiel wollen wir natürlich gewinnen. Da brauchen wir jede Unterstützung durch unsere sensationellen Fans. Bei uns in der Halle reißen sich irgendwie alle Gegner zusammen. Ich habe oft das Gefühl, dass Gästeteams bei uns 120 Prozent geben. Wir treffen immer auf extrem motivierte Mannschaften.