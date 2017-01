Gesund und fit durch Vereinssport

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Rund 12 Prozent der 155.000 Havelländer sind Sportler, so Karsten Leege, seit 2012 Geschäftsführer des Kreissportbundes (KSB). Er spricht gegenüber BRAWO von aktuell 18.800 Mitgliedern in 154 Vereinen. Er selbst gehört als Fußballer und Volleyballer dem SV Hohennauen an.

Der Organisationsgrad von 12 Prozent klingt nach viel, bewegt sich aber im Land Brandenburg im Durchschnitt. Gemessen an den Werten aus den alten Bundesländern seien 12 Prozent gar unterdurchschnittlich, so Leege.

Hoch erfreut zeigt er sich über die hohe Resonanz der havelländischen Vereine bei ihren Vorschlägen zu den Sportlern, Mannschaften und Ehrenamtlern des Jahres, die der Landkreis am 18. Februar im MAFZ-Erlebnispark auszeichnen will. Laut dem Geschäftsführer des für die Organisation zuständigen KSB hätte es bis Mitte November 268 Vorschläge gegeben, deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Eine 13-köpfige Jury habe die Auszuzeichnenden Mitte Dezember ermittelt. Um wen es sich handelt, erfahren mehr als 400 geladene Gäste während der Ehrungsveranstaltung in Paaren/Glien. Es sei die 20. dieser Art, so Leege weiter.

Gefragt nach einem bemerkenswerten sportlichen Einsatz des Jahres 2016, lobt Leege die an einem Gesundheitssportprojekt beteiligten Vereine. Das Projekt hat der KSB angeschoben. Der rund 3.000 Mitglieder zählende TSV Falkensee agiert als Hauptakteur, der im ländlichen Raum mit dem FC Rot-Weiß Nennhausen, dem SV Rhinow/Großderschau und der SG Eintracht Friesack kooperiert. Diese Vereine haben beim KSB den Bedarf an Gesundheitssport angezeigt.

Es gehe unter anderem darum, so Leege, Menschen lange nach ihren besten Zeiten als aktive Mitglieder im Verein zu halten. Wer beispielsweise früher dem runden Leder nachjagte, könnte im Gesundheitssport weiter am Ball bleiben. Wegen des demografischen Wandels, der die Bevölkerung im ländlichen Raum ausdünnt, speziell im Westhavelland, haben etliche Vereine Nachwuchssorgen. Wenn gleichzeitig Oldies ihre Töppen an den Nagel hängen und wegen mangelnder sportlicher Alternativen die Mitgliedschaft kündigen, kann das für den Verein existenzgefährdend sein. Dem wolle das Projekt entgegen wirken, so Leege. Natürlich seien auch alle anderen an Gesundheitssport Interessierten in den Vereinen willkommen.