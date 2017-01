"Rathenow an der Havel"

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow/Premnitz (MOZ) Premnitz ist Premnitz und "Stadt voller Energie" geblieben. Der Namenszusatz "am Havelbogen", von der CDU-Stadtverordnetenfraktion vorgeschlagen, hatte im September des BUGA-Jahres keine Mehrheit gefunden. Über Alternativen wurde nicht weiter nachgedacht. In der Folge sei die Sache im Sande verlaufen, wie es Bürgermeister Ralf Tebling (SPD), bis 2016 Stadtverordnetenvorsitzender, auf Nachfrage ausdrückt.

Die Premnitzer können sicher damit leben, dass der Ortsname nicht künstlich verlängert wurde. Dass Touristen und potenzielle Neuhavelländer die Kommune als Reiseziel bzw. neuen Lebensmittelpunkt für sich entdecken könnten, weil sie als "Stadt voller Energie" ausgegeben wird, bleibt aber zu bezweifeln. Obgleich für Einheimische durchaus mehrdeutig, lässt die Bezeichnung die meisten Auswärtigen zunächst wohl an Kraftwerke denken. Wegen zuvor unabsehbarer Entwicklungen in der deutschen Energiepolitik ist ein ab 2009 als Neubau geplantes Gas-Kombikraftwerk in Premnitz nicht gebaut worden. Wäre alles nach dem ursprünglichen Plan verlaufen, hätte die "Stadt voller Energie" schon ein Jahr vor der Bundesgartenschau seinen Einwohnern und Besuchern ein neues Wahrzeichen präsentiert.

Indes richtet das benachbarte Rathenow den Fokus eindeutig auf Wirtschaft und Industriegeschichte und nennt sich "Stadt der Optik". Allerdings ist das zum offiziellen Namenszusatz geworden, wie seit 2013 unschwer auf Ortseingangs- und ausgangsschildern zu erkennen ist. Rathenow kann stolz von sich sagen, dass es die Wiege der optischen Industrie ist. Auf kultureller Ebene wird das Alleinstellungsmerkmal durch das Optik-Industrie-Museum und den Optikpark flankiert. Zur BUGA hatten die "Unternehmer für Rathenow" die große Brille auf dem Verkehrskreisel im Osten der Stadt spendiert.

Ob Optik relevante Themen bei BUGA-Gästen besser ankamen als die unmittelbare Wasserlage im Natur- und Sternenpark Westhavelland, wurde nie wirklich ergründet. Laut Susann Goldau, Vorstandsvorsitzende des Tourismusvereins Westhavelland, habe sich aber schon der Eindruck verstärkt, dass die meisten BUGA-Gäste Natur, Land und Leute kennenlernen wollten. Obgleich es auch einige gegeben hätte, die sich speziell für die Industriegeschichte interessierten.

Die Geschäftsführerin des Tourismusverbands Havelland, Ines Kias, sieht den Zusatz "Stadt der Optik" eher nach innen gerichtet. Menschen, die ein Leben lang in der Branche tätig waren, entwickeln womöglich Stolz auf den industriellen Aspekt der Kommunalgeschichte. Nach außen hin wäre es durchaus sinnvoller gewesen, die Havel in den Mittelpunkt zu rücken, wie die Touristikerin meint. Wasser habe etwas Magisches an sich und ziehe Leute an. "Im Tourismus verkauft man sich über Emotionen und Sehnsüchte", so Ines Kias, selbst Rathenowerin, und verweist auf "Havelland - Stille Deine Sehnsucht", so seit einigen Jahren das Leitmotiv des Tourismusverbands.

Sie führt Ketzin/Havel und Brandenburg an der Havel an, die beide den Fluss für sich entdeckten, im Stadtnamen verankerten, ihr Marketing danach ausrichteten und nun allmählich einfahren würden, was durch den eingeschlagenen Kurs gesät wurde. Dass Ketzin/Havel auch als "Fischerstädtchen" gilt und Brandenburg an der Havel ein Stahlwerksstandort war und ist, erfahren Touristen automatisch, sobald sie für die Kommunen Interesse entwickeln.

Einer, der übrigens in der "Stadt der Optik" von "Rathenow an der Havel" spricht, ist ausgerechnet die Fielmann AG. Deutschlands Marktführer in Sachen Brille betreibt seine einzige Produktionsstätte in "Rathenow an der Havel", wie die Stadt im Unterpunkt "Investor Relations" auf www.fielmann.de zwei Mal bezeichnet wird. Ines Kias findet das geschickt gelöst: Während das Unternehmen von Optik spreche und sich selbst bewerbe, betone es den natürlichen Reiz des Standorts.