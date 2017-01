Galerie und Dieselkraftwerk zeigen gemeinsame Schlaglichter

artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (MOZ) Ende Januar wird die Fusion der Kunstmuseen von Frankfurt (Oder) und Cottbus für das Publikum zum ersten Mal sichtbar werden. Dann eröffnet in beiden Städten sowie in Eisenhüttenstadt die Ausstellung "Schlaglichter. Sammlungsgeschichte(n)". Ein Projekt, das einmal die Essenz umfassender Sammlungssichtungen ist und zum anderen durchleuchtet, wann was und unter welchen Bedingungen in die Konvolute kam. Es gebe dabei zwischen Frankfurt und Cottbus deutliche und interessante Unterschiede, sagte Ulrike Kremeier, die Direktorin des Kunstmuseums Dieselkraftwerk Cottbus (dkw), als sie am Donnerstag das Ausstellungsprogramm ihres Hauses für 2017 vorstellte. Ein Termin, bei dem sie vor allem über Kunst und nicht darüber sprechen wollte, wie aus zwei Kunstmuseen verwaltungstechnisch ab 1. Juli eines wird. Aber so ganz kam sie an dem Thema nicht vorbei.

Die Schlaglichter-Ausstellung wird in diesem Jahr jedenfalls die einzige Schau sein, bei der Frankfurt und Cottbus miteinander kooperieren. Was so aussehen wird: In der Frankfurter Rathaushalle und im Packhof wird ein Querschnitt aus der Cottbuser Sammlung gezeigt. Neben Malerei und Bildhauerei also auch Foto- und Plakatkunst. Beides sind Cottbuser Spezialitäten. In Cottbus wiederum wird man sehen, wie konsequent in Frankfurt eine Sammlung der Moderne aufgebaut und nach 1989 Lücken geschlossen wurden, die vorher aus politischen, finanziellen oder organisatorischen Gründen offenbleiben mussten. Ergänzt wird dieser Dialog mit Exponaten des Kunstarchivs Beeskow, die im Dokumentationszentrum für DDR-Alltagskultur in Eisenhüttenstadt zu sehen sein werden.

Ulrike Kremeier sagte, dieses aufwendige Schlaglichter-Projekt habe ein Kuratorenteam mit Frankfurter, Beeskower und Cottbuser Beteiligung konzipiert. Eine ähnlich verzahnte Zusammenarbeit werde es bei keiner anderen Ausstellung des dkw in diesem Jahr geben. Die anderen Schauen, die dort im Laufe des Jahres zu sehen sein werden, würden auch nicht nach Frankfurt wandern. Wenn ein Austausch stattfinde, müsse er konzeptionell begründet sein. Kunst durch die Gegend zu schicken, nur um sie mal hier und mal da zu zeigen, mache keinen Sinn. Wer Dix, Chagall, Man Ray und Ute Mahler sehen möchte, muss nach Cottbus kommen.

Dort befasst sich das dkw mit dem Menschen, realen und fiktiven Bildräumen und den Grenzen zwischen Figürlichkeit und Abstraktion. Das alles kulminiert in den poetischen Bildern der Berliner Malerin Ina Bierstedt, deren Werke ab dem 29. April parallel zur Retrospektive zu sehen sind, die dokumentiert, wie sich Sabine Hermann seit den 80er-Jahren vom Neoexpressionismus zur Abstraktion durcharbeitet.

Wie sich solche Metamorphosen in der Fotografie des frühen 20. Jahrhunderts vollzogen, zeigt ab dem 1. Juli der "Paukenschlag der Moderne". 80 Schlüsselwerke früher Fotokunst sind dort zu sehen. Die Bilder stammen aus der Sammlung von Barbara und Horst Hahn. Es ist eine Versammlung von multimedial orientierten Dadaisten, Expressionisten und Konstruktivisten, die als Vordenker der Fotografie gelten: Man Ray, Umbo, Raoul Hausmann und El Lissitzky. Mit einer ebenfalls bemerkenswerten Fotoschau wird das dkw sein Ausstellungsjahr beschließen. Ab 18. November gastiert die der Zeitschrift "Sibylle" gewidmete Präsentation, die gerade in Rostock vom Publikum überrannt wird.

Als Gegengewicht zu den Fotografien wird es im dkw immer wieder hochkarätige bildende Kunst zu sehen geben. Ab 6. Mai zum Beispiel den "Zirkuszauber", der 150 Arbeiten von Marc Chagall, Erich Heckel, Harald Metzkes bis Picasso vereint. Anfang Dezember gibt es die selten ausgestellten Bilder zu sehen, die Ronald Paris zu Shakespeares Sonetten eingefallen sind.

Um die Liebe geht es nicht nur da, sondern auch bei der Dix-Schau im September, in dem der Künstler den Liebes- zum Gewalt-Akt macht. Ulrike Kremeier wollte die Wiederholung bekannter, inzwischen inflationär ausgestellter Dix-Motive unbedingt vermeiden. Deshalb entschied sie sich für den Dix der "feuchten Männerträume".